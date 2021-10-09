У 12 человек в Мангистау выявили коронавирус

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По состоянию на 9 октября, коронавирус подтвердился у 12 человек в регионе, также зафиксирован 31 факт выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 369 заражений. На втором месте Нур-Султан, где 294 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 188 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 989 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 20 495 человек.



В настоящее время первым компонентом вакцинировано 159 368 человек, вторым компонентом - 138 280 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 6 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Костанайская, Карагандинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская и Кызылординская области.