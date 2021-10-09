Жителей Мангистау предупреждают о телефонных мошенниках

- Мошенники играют на страхе людей потерять деньги. В стрессовые минуты мы делаем быстрые и необдуманные решения. Если раньше такие звонки поступали с незнакомых номеров, то теперь мошенники могут звонить и с номера банка, подделывая его с помощью IP-телефонии. Эта технология позволяет подставить любой номер во время звонка. Разрешить свои сомнения о том, кто звонит, достаточно просто - перезвоните. Ведь IP-телефония работает только в одну сторону. Если вы перезвоните, то точно попадёте в банк. Просто помните, что сотрудники банка никогда не звонят с просьбой передать данные банковской карты и других кодов, а также установить на телефон какие-либо приложения. Если сегодня в новостях говорят о социальных выплатах или компенсациях, то уже завтра мошенники могут ссылаться на эти виды поддержки. Такие мошенники могут сообщить, что кредитная история ухудшилась, и предложить услуги по её «улучшению», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

По информации правоохранителей, среди мошенников распространены звонки из якобы службы безопасности банков.Для убедительности они обращаются по имени, сообщают о наличии вкладов или карты представляемого им банка. Затем говорят, что с карты пытались снять деньги в другом городе или что кто-то получил доступ к личному кабинету.Далее мошенник может попросить сообщить данные карты, CVV-код (трёхзначный код на оборотной стороне), код из СМС или установить приложение на смартфон по присланной им ссылке. В данном случае необходимо прекратить разговор и повесить трубку.Также полицейские просят остерегаться покупателей по объявлению. Онлайн-объявления стали для них прекрасным предлогом для «развода» граждан.Мошенники могут позвонить и сообщить о готовности приобрести ваш товар. Для этого они запросят данные карты, включая CVV-код, или даже проверочный код из СМС. Такие злоумышленники могут прислать ссылку для ввода данных из СМС, ссылаясь на сервисы доставки или оплаты сайтов онлайн-объявлений. Ссылка может быть похожа на официальную и содержать название этого агрегатора объявлений.Кроме этого, стражи порядка напоминают о схеме мошенничества «Ваш друг или родственник попал в беду».Человеку приходит СМС с просьбой о помощи: мошенничества «Я попал в беду, переведи деньги на этот номер …». Задача мошенников в том, чтобы у жертвы не было возможности подумать или посоветоваться.Такой способ уже кажется примитивным, но сегодня эта схема усложняется использованием IP-телефонии. Позвонить могут и с номера друга или родственника, если он им стал известен.В таком случае нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку, который якобы нуждается в помощи.Ещё мошенники могут представляться сотрудниками какой-либо финансовой или правозащитной организации и предлагать проверить кредитную историю, составить кредитный рейтинг. «Консультация» бесплатна, а вот за конкретную услугу злоумышленник может запросить приличную сумму. Необходимо проверить информацию или посоветоваться с близкими.