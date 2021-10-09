«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Октября
+11...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.81 KZT
  • €1 = 491.34 KZT
  • 1 RUB = 5.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 2535

Жителей Мангистау предупреждают о телефонных мошенниках

О распространённых видах мошенничества рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото из доступных источников
По информации правоохранителей, среди мошенников распространены звонки из якобы службы безопасности банков.

Для убедительности они обращаются по имени, сообщают о наличии вкладов или карты представляемого им банка. Затем говорят, что с карты пытались снять деньги в другом городе или что кто-то получил доступ к личному кабинету.

Далее мошенник может попросить сообщить данные карты, CVV-код (трёхзначный код на оборотной стороне), код из СМС или установить приложение на смартфон по присланной им ссылке. В данном случае необходимо прекратить разговор и повесить трубку.

Также полицейские просят остерегаться покупателей по объявлению. Онлайн-объявления стали для них прекрасным предлогом для «развода» граждан.

Мошенники могут позвонить и сообщить о готовности приобрести ваш товар. Для этого они запросят данные карты, включая CVV-код, или даже проверочный код из СМС. Такие злоумышленники могут прислать ссылку для ввода данных из СМС, ссылаясь на сервисы доставки или оплаты сайтов онлайн-объявлений. Ссылка может быть похожа на официальную и содержать название этого агрегатора объявлений.

Кроме этого, стражи порядка напоминают о схеме мошенничества «Ваш друг или родственник попал в беду».

Человеку приходит СМС с просьбой о помощи: мошенничества «Я попал в беду, переведи деньги на этот номер …». Задача мошенников в том, чтобы у жертвы не было возможности подумать или посоветоваться.

Такой способ уже кажется примитивным, но сегодня эта схема усложняется использованием IP-телефонии. Позвонить могут и с номера друга или родственника, если он им стал известен.

В таком случае нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку, который якобы нуждается в помощи.

Ещё мошенники могут представляться сотрудниками какой-либо финансовой или правозащитной организации и предлагать проверить кредитную историю, составить кредитный рейтинг. «Консультация» бесплатна, а вот за конкретную услугу злоумышленник может запросить приличную сумму. Необходимо проверить информацию или посоветоваться с близкими.

- Мошенники играют на страхе людей потерять деньги. В стрессовые минуты мы делаем быстрые и необдуманные решения. Если раньше такие звонки поступали с незнакомых номеров, то теперь мошенники могут звонить и с номера банка, подделывая его с помощью IP-телефонии. Эта технология позволяет подставить любой номер во время звонка. Разрешить свои сомнения о том, кто звонит, достаточно просто - перезвоните. Ведь IP-телефония работает только в одну сторону. Если вы перезвоните, то точно попадёте в банк. Просто помните, что сотрудники банка никогда не звонят с просьбой передать данные банковской карты и других кодов, а также установить на телефон какие-либо приложения. Если сегодня в новостях говорят о социальных выплатах или компенсациях, то уже завтра мошенники могут ссылаться на эти виды поддержки. Такие мошенники могут сообщить, что кредитная история ухудшилась, и предложить услуги по её «улучшению», - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
AnnaK. (Посетители) Сегодня, 15:11
Нам сегодня позвонили по домашнему телефону, и девушка говорит - Мы ищем мудрые советы. Вы не знаете, где их найти?
Вот это к чему ??
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:27
Эх, если бы мошенники были только телефонные.
Есть мошенники посерьезнее.
Догадываетесь о ком это я.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика