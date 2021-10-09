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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 482

Мотоциклисты выступили против запрета езды после 22:00 в Актау

Местные мотоциклисты не согласны с проектом постановления акимата Алматы о запрете движения мотоциклов с 22:00 до 09:00.

Мотоциклист Куаныш Нурекенов. Кадр видео
Мотоциклист с 13-летним стажем Владимир Кобзев считает, что это результат бездействия наших законов.

- Все эти проблемы можно решить в рамках существующего правового поля, которое работает. Но почему-то службы нашего правительства создают дополнительные препятствия. Мне бы не хотелось, чтобы всех мотоциклистов сметали «под одну гребёнку». Большинство мотоциклистов не шумят в городах, выхлопы у них нетоксичные, все вежливые, приветливые. Небольшой процент «горячих» парней любят громкий выхлоп, переоборудуя своих железных коней. Я могу по себе сказать, что это всё временно - раньше мне хотелось сделать мотоцикл погромче, потом с возрастом поменял решение. Слыша громкий выхлоп, люди сразу почему-то думают про мотоциклистов, а на самом деле с громким выхлопом может проезжать какая-то спецтехника, переоборудованные машины. Здесь нужно учитывать все нюансы, но властьимущие решили запретить именно нам ездить в городе ночью. За мотоциклистов Алматы мне просто обидно. Я боюсь, что если примут этот проект, он может распространиться и на другие города Казахстана. Скажем, вот я путешествую на мотоцикле: выехал из Актау, и мне нужно проехать 900 километров до Атырау. Если не успеваю и заезжаю в город после 22:00, то, получается, что теперь надо штрафовать. Может быть, меня и не остановит патруль, но уже буду знать, что я вне закона, - негодует Владимир Кобзев.


По результатам рейдов в Алматы, как заявляет Владимир Кобзев, за шум прямотоков в Казахстане в 2016 году оштрафовали 1300 водителей и из них только 59 мотоциклистов, транспорт которых был водворён на штрафную стоянку.

- Шумят-то, в основном, автомобили, но им не запрещают движение, потому что законодатели сами на них ездят. Может быть, нужно выбрать какие-то другие методы контроля? - задаётся вопросом Владимир Кобзев.


По словам мотоциклиста Павла Бурлуцкого, проект постановления - это противоконституционный акт.

- Если сегодня будут нарушены эти права, то завтра, вполне возможно, это коснётся одежды. Очень глупое решение - само обсуждение этой темы. По большому счёту, она вызывает у любого нормального человека только смех. Это абсурдно изначально. Есть акты, по которым власть может нас, как мотоциклистов, где-то останавливать и штрафовать за наши правонарушения, но всё остальное - это противозаконно. Я думаю, что всё будет хорошо, и никто не примет такого решения, - говорит Павел Бурлуцкий.


Ещё один мотоциклист из Актау Куаныш Нурекенов тоже выступил против нововведений.

- Многие думают, что именно мотоциклисты «летают» ночью и создают шум в городе - это стереотипы. Это обычные люди, семейные. Они не такие бесстрашные, также боятся выбегающих пешеходов в неположенном месте, ночных стритрейсеров. А вообще - это ущемление прав. Нельзя просто так запретить движение мотоциклистов, - выразил своё мнение Куаныш Нурекенов.





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