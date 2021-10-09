Избиение мужчины в Актау попало на видео

По кадрам видео видно, как несколько молодых людей окружили лежачего мужчину, и один из них прыгал на нём у караоке-клуба в 7 микрорайоне.В полиции сообщили, что по данному факту в ночь на 9 октября вызов на «102» не поступал. Однако увидевший сложившуюся ситуацию по камерам наблюдения оператор центра оперативного управления направил на этот адрес ближайший экипаж полиции.Прибывшие на место сотрудники полиции застали группу мужчин. Как выяснилось, они были знакомы. Никаких жалоб, претензий и заявлений друг к другу предъявлять не стали.