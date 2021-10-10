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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:45

Просмотров: 855

Ездока по «встречке» оформила полиция в Актау

На водителя «легковушки» составлен административный протокол, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Кадр видео
Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Toyota Camry. На него оформлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлёкшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).

За данное правонарушение водителю придётся выплатить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.

Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 1 )

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  • elek
  • синдбад
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 09:10
водителю придётся выплатить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей,

Так и надо этому индейцу! fuck Но этого мало за такое нарушение.... А вообще,было бы лучше,если бы это существо лишили прав на пол года draznilka
 
 

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