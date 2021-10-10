Ездока по «встречке» оформила полиция в Актау

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Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Toyota Camry. На него оформлен административный протокол по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлёкшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения).
За данное правонарушение водителю придётся выплатить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.
Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».
За данное правонарушение водителю придётся выплатить штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, то есть 29 170 тенге.
Напомним, видео с нарушителем было опубликовано в рубрике «Народные новости».