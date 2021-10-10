Коронавирус выявлен у 14 человек в Мангистау

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По состоянию на 10 октября коронавирус подтвердился у 14 человек в регионе. Также зафиксировано 47 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 344 заражения. На втором месте Нур-Султан, где 292 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Павлодарская область. Там коронавирус подтвердился у 159 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 23 003 случая заражения COVID-19. Выздоровели 20 542 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 10 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Костанайская, Карагандинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская и Кызылординская области.