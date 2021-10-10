Свалку устроили посреди микрорайона в Актау

- За вывоз мусора с нас взимается плата. Мы обращались к застройщикам в лице ТОО «Elite Group S.E», но ответа пока нет, - говорят жители ЖК «Раяна».

По словам жильцов ЖК «Раяна», люди уже почти год складируют мусор после ремонта, в результате чего образовалась настоящая свалка. Кроме этого, жители не раз замечали, как здесь же выгружают мусор и грузовые машины.В эту субботу, 9 октября, жители ЖК «Раяна» снова стали свидетелями, как на этом месте выбрасывали мусор из «ГАЗели».Lada.kz ожидает комментарий от ТОО «Elite Group S.E».