Актауская школьница удостоена первой премии конкурса «Бала дауысы»

- Хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал - это друзья, родные, поклонники, педагоги, и те, кто голосовал за меня. Огромное спасибо организаторам конкурса «Бала дауысы» за прекрасное время, за неоценимый опыт и прекрасных друзей, - поделилась Амина.

Одиннадцатилетняя Амина Асгатова подавала заявку на конкурс несколько раз. В этом году ей удалось попасть в финал, который состоялся 7 и 9 октября в концертном зале «Казахстан» в Нур-Султане.Девочка исполнила композицию «This is me» из фильма «Величайший шоумен». Волнения, по её словам, не было, потому что за плечами уже немалый опыт выступлений, в том числе на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске 2021» и на конкурсе детского и молодёжного творчества «Роза Востока».Среди 17 сильнейших финалистов проекта наша участница, по мнению жюри, заслужила диплом лауреата первой премии. Ей досталась статуэтка «Золотая нотка», ноутбук и синтезатор.Как говорит Амина, она пока не умеет играть на синтезаторе, но теперь с удовольствием освоит инструмент, чтобы сочинять новые песни.Отметим, что Амина также участвует в отборе для участия на международном песенном конкурсе Junior Eurovision Song Contest. В настоящее время ещё идёт голосование. Из 30 участников выберут 10 сильнейших певцов.Проголосовать за участницу можно здесь Также Амина очень хочет принять участие в телевизионном шоу «Голос. Дети».Сегодня вечером, в 21:00 представители акимата планируют встретить призёра конкурса «Бала дауысы» в аэропорту Актау.