Попутал дороги: Нарушитель может лишиться водительских прав в Актау

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Личность нарушителя на Nissan Tiida, который выехал на полосу встречного движения в 38 микрорайоне, установлена.
В отношении него составлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом).
Теперь ему грозит лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.
Напомним, видео с водителем Nissan Tiida было опубликовано в рубрике «Народные новости».
В отношении него составлен протокол по части 3 статьи 596 КоАП РК (Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом).
Теперь ему грозит лишение права на управление транспортными средствами на срок шесть месяцев.
Напомним, видео с водителем Nissan Tiida было опубликовано в рубрике «Народные новости».
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