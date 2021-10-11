В Мангистауской области зарегистрировано 14 новых случаев Covid-19

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Наибольшее число заболевших, по-прежнему, в Алматы - 326. На втором месте антирейтинга Нур-Султан с 280 заболевшими. На третьем - Павлодарская область, где за сутки зарегистрировано 163 новых случая.



Меньше всего заболевших в Мангистау и Кызылординской области - по 14 новых случаев.



Выздоровели за сутки в Казахстане 1444 человека, в том числе 12 - в Мангистауской области.