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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:19

Просмотров: 458

Для стабилизации цен на хлеб в Мангистау муку распределят в хлебопекарни

Для того, чтобы не допустить роста цен на хлеб, власти Мангистау приняли решение об интервенции 1076 тонн муки I сорта в хлебопекарни.

Иллюстративное фото
В регионе с начала года наблюдался рост цен на: гречневую крупу – на 11,8%, подсолнечное масло – на 32,5%, курицу – на 10,9%, картофель – на 21%, морковь – на 50,6%, лук – на 18,7%, капусту - на 37,8%, сахар - на 24,9%.

- Рост цен на указанные товары носит, прежде всего, сезонный характер и обусловлен ростом отпускных цен производителей. Стоит отметить, что по этим позициям в целом по республике наблюдается рост цен, - отмечают в акимате Мангистау.

Для стабилизации цен каждую неделю управлением предпринимательства и торговли совместно с департаментом статистики проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Акиматами городов и районов с начала года для жителей области проведены 273 продовольственные ярмарки.

- Подписаны меморандумы с 40 крупными торговыми предприятиями «по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары». В 125 торговых предприятиях запущен проект «социальный уголок» для реализации продовольственных товаров по низким ценам. В межсезонье установлены предельно допустимые розничные цены на куриное яйцо за десяток 453 тенге и подсолнечное масло за 1 литр - 783 тенге (на стадии утверждения), - сообщили в акимате области.

В стабилизационный фонд региона закуплены две тысячи тонн продовольствия по 11 видам товаров и проведены товарные интервенции. Сегодня в стабфонде хранится 1,4 тонны продовольствия по шести видам (1,2 тонны - крупа гречневая, 27,2 тонны - макаронные изделия, 1076 тонн - мука I сорта, 170 тонн - рис, 96 тонн - сахар, 3,2 тонны - соль).

- В октябре текущего года стабилизационный фонд региона будет пополнен дополнительными продуктами - 40 тонн рожков, 40 тонн поваренной соли, 60 тонн гречневой крупы, 102 тысячи литров растительного масла. За последние два года в целях стабилизации цен было выделено 1,8 миллиарда тенге. Он использовался по двум направлениям: товарная интервенция товаров и предоставление займов предпринимателям по «оборотной схеме». Под 0,01% были выданы займы девяти предпринимателям на сумму 628 миллионов тенге, - отметили в акимате.

Как говорят в акимате, единственный способ снизить цены на продовольственные товары в нашей области - это увеличить рынок сбыта.

- В данном направлении разработана концепция по обеспечению региона продовольствием на 2021-2026 годы. Эта концепция обсуждалась перед общественным советом области и постоянными комиссиями маслихата. В соответствии с этой концепцией за шесть лет будет реализовано 48 проектов, привлечены инвестиции на сумму 138,8 миллиарда тенге, с созданием 3291 нового рабочего места. В результате будет возможность обеспечить продовольствием на 70%. Из этих проектов реализованы крупные проекты по строительству молочного завода, оптово-распределительного центра, коммунального рынка, тепличного комплекса, - сообщили в акимате области.

Сегодня в регион 80% продовольственных товаров транспортируется и импортируется из других регионов страны и зарубежных стран. Остальные 20% - продукция местных товаропроизводителей.

- Поэтому продовольственная безопасность в регионе остается острой проблемой. Это связано с тем, что в регионе обеспеченность производимыми социально значимыми продовольственными товарами, такими как мукой 1 сорта - 50%, макаронными изделиями – 10%, молоком – 6%, кефиром - 13%, творогом - 15%, сахаром - 35%, мясом курицы – 50%. В настоящее время в регионе имеется 19,3 тысячи тонн продовольственных запасов и пополняется ежедневно. Всего в месяц население региона потребляет 11,3 тысячи тонн продовольственных товаров. Объем товаров из-за рубежа составляет 3,2 тысячи тонн в месяц, остальное завозится из других регионов страны, - сообщили в акимате области.



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Комментарии ( 1 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:38
Вот-вот! Везде искуственный дефицит и всё дорожает...
Читаешь про "успехи" нашей экономики и невольный вывод - При социализме жить не захотели, а в капитализме полные профаны с кривыми руками и пустой головой. Ищем виноватых вокруг себя... ))) Жируют только мошенники и казнокрады, "весёлая" перспектива ;)
 
 

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