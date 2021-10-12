В Актау пройдёт закрытие мотосезона

Байкеры Актау закроют мотосезон-2021 в ближайшую субботу, 16 октября. Организаторы приготовили для посетителей конкурсы и подарки. Принять участие предлагают всем желающим.- В 14:00 колонна тронется по заготовленному маршруту, а до этого времени все жители и гости города смогут сфотографироваться на мотоциклах и пообщаться с их владельцами. Также для горожан будут подготовлены конкурсы и призы, - сообщили организаторы мероприятия.