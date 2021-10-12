«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 1050

В спецЦОНе Актау приостановлено получение водительского удостоверения

В связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, приём клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительского удостоверения в спецЦОНе Актау приостановлен. Об этом сообщила PR-менеджер государственной корпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области Жадыра Шалабаева.

Фото пресс-службы ведомства
По словам Жадыры Шалабаевой, во всех спецЦОНах РК в связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение.

- На данный момент приём клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительского удостоверения в спецЦОНе Актау приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приёма в спецЦОНе будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметила Жадыра Шалабаева.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Сегодня, 20:24
В спецЦОНе Актау приостановлено получение водительского удостоверения.

Слишком много сайгаков- водятлов появилось на Магышлаке выпускников авто ЦОНа, и большой процент ДТП от ново испечённых обладателей водительских прав...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:30
Удивили, это уже не первый раз. Так же работает электронная перепись населения и многое другое.
Кадры решают все или не могут ничего решать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика