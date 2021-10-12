В спецЦОНе Актау приостановлено получение водительского удостоверения.

Фото пресс-службы ведомства

По словам Жадыры Шалабаевой, во всех спецЦОНах РК в связи со сбоями в базе Комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры, не представляется возможным получить сведения о штрафах, лишении прав на вождение.



- На данный момент приём клиентов по оформлению госуслуги по выдаче водительского удостоверения в спецЦОНе Актау приостановлен. Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности базы. О возобновлении приёма в спецЦОНе будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметила Жадыра Шалабаева.