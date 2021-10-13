Куда звонить при проблемах с отоплением в Актау?

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В городской администрации рассказали, что делать, если отопительный сезон начался, а у вас в квартире до сих пор холодно.
- В первую очередь необходимо обратиться к работникам обслуживающих компаний (КСК, ОСИ). Не получив вразумительного ответа, горожанам рекомендуется обращаться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Жалобы населения по коммунальным проблемам и вопросам благоустройства круглосуточно принимают по номеру 109, - сообщили в акимате Актау.
В акимате напомнили про Telegram-чат по проблемным вопросам города. Telegram-чат доступен по ссылке.
Жители Актау могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60‒53‒18.
Напомним, в этом году в связи с резким похолоданием подача тепла в жилые дома началась 7 октября. По данным городского акимата, теплосети во всех микрорайонах поставили на циркуляцию. В настоящее время работники обслуживающих компаний (КСК, ОСИ) проводят работы по наладке.
- В первую очередь необходимо обратиться к работникам обслуживающих компаний (КСК, ОСИ). Не получив вразумительного ответа, горожанам рекомендуется обращаться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Жалобы населения по коммунальным проблемам и вопросам благоустройства круглосуточно принимают по номеру 109, - сообщили в акимате Актау.
В акимате напомнили про Telegram-чат по проблемным вопросам города. Telegram-чат доступен по ссылке.
Жители Актау могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60‒53‒18.
Напомним, в этом году в связи с резким похолоданием подача тепла в жилые дома началась 7 октября. По данным городского акимата, теплосети во всех микрорайонах поставили на циркуляцию. В настоящее время работники обслуживающих компаний (КСК, ОСИ) проводят работы по наладке.