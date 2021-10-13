«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Октября
+16...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.22 KZT
  • €1 = 491.47 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 06:56

Просмотров: 100

Куда звонить при проблемах с отоплением в Актау?

В городском акимате рассказали, куда обращаться жителям Актау в том случае, если возникли проблемы с отоплением в квартирах.

Иллюстрация к материалу
В городской администрации рассказали, что делать, если отопительный сезон начался, а у вас в квартире до сих пор холодно.

- В первую очередь необходимо обратиться к работникам обслуживающих компаний (КСК, ОСИ). Не получив вразумительного ответа, горожанам рекомендуется обращаться в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». Жалобы населения по коммунальным проблемам и вопросам благоустройства круглосуточно принимают по номеру 109, - сообщили в акимате Актау.

В акимате напомнили про Telegram-чат по проблемным вопросам города. Telegram-чат доступен по ссылке.

Жители Актау могут обратиться в оперативно-диспетчерскую службу ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60‒53‒18.

Напомним, в этом году в связи с резким похолоданием подача тепла в жилые дома началась 7 октября. По данным городского акимата, теплосети во всех микрорайонах поставили на циркуляцию. В настоящее время работники обслуживающих компаний (КСК, ОСИ) проводят работы по наладке.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Wins (Посетители) Сегодня, 07:22
Нет. Звонить лучше сюда. Лучше каждые 15 минут, с описанием всех косяков, с настойчивыми просьбами разобраться с местными имитаторами бурных дел.

Правда вода от этого вряд ли пойдёт, да и отопление не появится быстрее, но хотя бы заслужено получат по шляпе те, кто должен давно уже по ней получить.

А звонить по телефонам указанным в статье, к сожалению, АБСОЛЮТНО бесполезно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика