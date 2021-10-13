Мать-одиночка из Жанаозена попала за решётку за пьяную езду на автомобиле

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По материалам дела, жительница Жанаозена, в 2018 году уже лишённая водительских прав на три года, управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.



Приговором Жанаозенского городского специализированного административного суда она была признана виновной по части 1 статьи 346 УК РК, и ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с пожизненным лишением права управления всеми видами автомашин.



Подсудимая подала апелляционную жалобу, где указала, что ранее не была судима, является матерью-одиночкой, алименты не получает, дочь учится на платном отделении колледжа. Она просила изменить наказание, не связанное с лишением свободы.



Апелляционная инстанция приговор суда оставила без изменения, жалобу без удовлетворения, учитывая общественную опасность совершённого правонарушения.



Приговор по данному делу рассматривался судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда и опубликован на сайте областного суда 12 октября.