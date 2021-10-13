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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 462

Мать-одиночка из Жанаозена попала за решётку за пьяную езду на автомобиле

Жительницу Жанаозена лишили свободы за управление автомобилем без водительских прав в алкогольном опьянении. Апелляционную жалобу, в которой женщина указывает, что является матерью-одиночкой и не получает алименты, оставили без изменений. Результаты приговора сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, жительница Жанаозена, в 2018 году уже лишённая водительских прав на три года, управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.

Приговором Жанаозенского городского специализированного административного суда она была признана виновной по части 1 статьи 346 УК РК, и ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с пожизненным лишением права управления всеми видами автомашин.

Подсудимая подала апелляционную жалобу, где указала, что ранее не была судима, является матерью-одиночкой, алименты не получает, дочь учится на платном отделении колледжа. Она просила изменить наказание, не связанное с лишением свободы.

Апелляционная инстанция приговор суда оставила без изменения, жалобу без удовлетворения, учитывая общественную опасность совершённого правонарушения.

Приговор по данному делу рассматривался судебной коллегией по уголовным делам Мангистауского областного суда и опубликован на сайте областного суда 12 октября.



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Комментарии ( 1 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:49
попала за решётку за пьяную езду на автомобиле

Всё правильно! Поддерживаю! applause В обезьянник её! А то привыкли,как что,так сразу детьми прикрываться. Много она думала о ребёнке,когда садилась бухой за руль?
 
 

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