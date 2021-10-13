Нефтяники снова выдвинули требования к работодателю в Жанаозене

- Первое их требование звучало так, чтобы выплатили всем работникам одинаково премиальные до 35 процентов. Однако, они не выполнили объём работы и, соответственно, работодатель не мог выплатить им желаемую премию. Максимально получили те, которые выполнили поставленный объём работы. На сегодняшний день работодатель пошёл на уступки и в течение двух дней выплатил всем премию до 35 процентов. Мы ведём разъяснительную работу, чтобы впредь премии получали лишь те, которые выполнили план, - объяснила Айгуль Утешева.

- Данные четыре работника были освобождены от должности на законных основаниях. Приказы об освобождении ими не были оспорены. Один из них уволен в 2021 году вследствие ДТП со смертельным исходом и был осужден на один год лишения свободы. Второй в 2020 году подделал больничный лист и был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Двое остальных уволились в 2020 году по собственному желанию, - заверили в ТОО «Кезби».

Видеообращение рабочих появилось в сети 11 октября. Сотрудники ТОО «Кезби» сообщили об остановке работы.По словам одного из рабочих ТОО «Кезби» Баймурата Айжекенова, в июле этого года было подано коллективное требование о повышении заработной платы, но работодатель неоднократно игнорировал заявления.Была создана арбитражная комиссия, по решению которой пришли к общему мнению о том, чтобы работодатель со своей стороны поднял заработную плату на 50 процентов.С начала прошлого года, как заявил Баймурат Айжекенов, были уволены 55 человек, из них восстановлено только 25 работников. Имеются аудиозаписи, где работодатель запугивает их увольнениями.- Непосредственно по поводу четырёх уволенных работников в результате гонений со стороны работодателя в прошлом году: мы не раз пытались выходить на диалог с работодателем, чтобы принять их обратно, так как они находятся в затруднительном финансовом положении - у них есть дети-инвалиды. Наши люди не имеют работы, у каждого есть семья, у каждого есть чувство собственного достоинства, но работодатель просто-напросто топчет это достоинство. Он кормил обещаниями, которые так и не были выполнены. Начиная с июля по сегодняшний день, работодатель принял на работу 17 человек, не уведомив центр занятости населения, инспекцию труда об открытии вакансий. В итоге на работу были приняты сыновья технологов, которые занимались гонениями рабочего класса. Лично на своём примере скажу, что меня увольняли три раза. И все три раза я, слава Богу, был восстановлен. Если бы работодатель стремился найти диалог со своими рабочими, улучшил качество работы, то сейчас бы всего этого не было. Да, нам подняли заработную плату на 50 процентов и есть премирование. Если бригада вышла с планом, то выдаётся премия в размере 25 процентов, если сверхплана - надбавка составляет 30-35 процентов. Но премиальные работодатель постоянно занижает, и работники уже были вынуждены пойти на такой шаг, потому что это повторяется ежемесячно, - обратился Баймурат Айжекенов.Исполняющая обязанности директора ТОО «Кезби» Айгуль Утешева посчитала требования работников компании необоснованными.Требование по поводу восстановления в должностях четырёх работников, которые были уволены в прошлом году, в ТОО «Кезби» назвали незаконным.