Потерпевшая простила обидчиц в Актау

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Инцидент произошёл в начале августа этого года в караоке-баре «V» в 14 микрорайоне.



Три посетительницы заведения повздорили между собой. Две из них нанесли третьей несколько ударов в область лица и головы. В результате ей был причинён лёгкий вред здоровью.



На главном судебном разбирательстве подсудимые и потерпевшая пришли к примирению, так как потерпевшая простила их. Материальный ущерб был полностью возмещён. Уголовное дело прекращено с помощью медиативного соглашения.



Подсудимые освобождены от уголовной ответственности.