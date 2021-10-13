У здания СПИД-центра в Актау уничтожили деревья

Свидетелем уничтожения деревьев сегодня, 13 октября, стал местный житель.Он обратился к молодым людям с вопросом о названии ТОО, которое дало распоряжение спиливать зелёные насаждения. Они замешкались и не смогли дать точного ответа.Журналист Lada.kz дозвонился в центр борьбы со СПИДом, где ему сообщили, что по данной ситуации нужно обращаться к руководству.В дирекции, к сожалению, не отвечают на телефонный звонок.