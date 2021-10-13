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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:01

Просмотров: 455

У здания СПИД-центра в Актау уничтожили деревья

Возле здания Мангистауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в 3 микрорайоне спилили несколько зелёных насаждений.

Кадр видео
Свидетелем уничтожения деревьев сегодня, 13 октября, стал местный житель.

Он обратился к молодым людям с вопросом о названии ТОО, которое дало распоряжение спиливать зелёные насаждения. Они замешкались и не смогли дать точного ответа.

Журналист Lada.kz дозвонился в центр борьбы со СПИДом, где ему сообщили, что по данной ситуации нужно обращаться к руководству.

В дирекции, к сожалению, не отвечают на телефонный звонок.




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Комментарии ( 4 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 18:12
Сегодня на Tengrinews.kz «Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что программа по озеленению Казахстана должна быть выполнена "без показухи и очковтирательства", передает корреспондент Tengrinews.kz.»( https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pokazuhi-ochkovtiratelstva-tokaev-ozelenen
ii-kazahstana-451141/). Вот только вчера на Ладе народ возмущался о том, что истребляют и уничтожают зелёный фонд города, сегодня опять двадцать пять! Не знаю как во всём Казахстане, но у нас уже к вечеру очковтирательство гарантированно!
 
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  • ЁмоЁ
  • Око
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:36
Такое впечатление, что все делается назло общественным воплям по поводу озеленения.
А "Васька" слушает да ест.
 
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  • Ingul
  • ЁмоЁ
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:14
Нас ждёт город- пустыня!
 
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Око (Посетители) Сегодня, 17:09
А здание обл СпидЦентра это частная собственность чья-то?

всё вижу
 
 

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