Автора наркограффити в Актау задержали на месте преступления

При проведении региональной операции «Рефлекс» сотрудники управления по противодействию наркопреступности в 31А микрорайоне возле дома №18 задержали 39-летнего гражданина России. Он наносил граффити с рекламой группы в сети Telegram, которая предлагает наркотические средства.При нём было три трафарета для нанесения граффити с адресами интернет-магазина, свыше 40 листовок с рекламой магазинов, пять баллончиков с краской чёрного цвета, две пары резиновых перчаток и сотовый телефон.В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 299-1 УК РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.Иная информация в интересах следствия не разглашается.Ранее горожане не раз уже жаловались на расклейщиков объявлений наркотических средств и наркограффити.