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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:10

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В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев

Для прохождения срочной службы в морской пехоте Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев из девяти регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Фото пресс-службы
Комиссия в составе представителей управления военной полиции Актауского гарнизона, департамента по делам обороны Мангистауской области, Актауской районной эксплуатационной части проверила качество подготовки к приему молодого пополнения в воинских частях Актауского гарнизона.

Заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе показал комиссии казармы, где будут размещены солдаты.

В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев


В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев


⁃ У нас готовы учебные классы, телевизоры для показа видеороликов, лекционные материалы, макеты боевых машин для механиков-водителей, учебно-материальная база для практических стрельб. Также проверено соблюдение санитарных норм и качества приготовления пищи, - рассказал председатель комиссии майор юстиции Болат Мусин.

В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев


В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев


В ходе осенней призывной кампании в бригаду морской пехоты прибудут свыше 400 новобранцев из девяти регионов страны. В запас будут уволены более 500 морских пехотинцев, выслуживших установленные сроки службы.



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