В бригаду морской пехоты в Мангистау прибудут свыше 400 новобранцев

Комиссия в составе представителей управления военной полиции Актауского гарнизона, департамента по делам обороны Мангистауской области, Актауской районной эксплуатационной части проверила качество подготовки к приему молодого пополнения в воинских частях Актауского гарнизона.Заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе показал комиссии казармы, где будут размещены солдаты.⁃ У нас готовы учебные классы, телевизоры для показа видеороликов, лекционные материалы, макеты боевых машин для механиков-водителей, учебно-материальная база для практических стрельб. Также проверено соблюдение санитарных норм и качества приготовления пищи, - рассказал председатель комиссии майор юстиции Болат Мусин.В ходе осенней призывной кампании в бригаду морской пехоты прибудут свыше 400 новобранцев из девяти регионов страны. В запас будут уволены более 500 морских пехотинцев, выслуживших установленные сроки службы.