Акимат Актау: Проход к морю через яхт-клуб «Бриз» открыт

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Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что яхт-клуб «Бриз» перекрыл свободный доступ морю.
- Некоторое время назад уже поднимался в прессе вопрос о неправомерности перекрытия прохода по морю яхт-клубом «Бриз». И до сегодняшнего дня проход не перекрывали. Но сегодня я, как обычно, занимаясь спортивной ходьбой, обнаружил закрытые калитки через клуб. Сторож сказал, что это распоряжение начальства, так как сезон закончился. Как-то странно, я ничего не слышал, чтобы свобода передвижения, гарантированная законами РК, подчинялась каким-то сезонам. Лично я считаю, что это неправильно. Люди должны иметь возможность свободно перемещаться по побережью, тем более, что прибрежная зона - это муниципальная или общественная собственность, насколько мне известно, и никто не вправе устанавливать там свои местечковые правила. Думаю, меня поддержат многие жители нашего города, - пожаловался житель города.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- Проход во двор клуба «Бриз» до этого времени всегда был открытым. Однако, на прошлой неделе неизвестные лица украли лестницу со двора, также проходящие через двор люди не прислушиваются к замечаниям сторожа. По словам владельцев яхт, жители Актау залезают на пришвартованные лодки, фотографируются и причиняют вред чужому имуществу. С сегодняшнего дня проход будет открыт, однако просим горожан соблюдать порядок, - прокомментировали в акимате города.
- Некоторое время назад уже поднимался в прессе вопрос о неправомерности перекрытия прохода по морю яхт-клубом «Бриз». И до сегодняшнего дня проход не перекрывали. Но сегодня я, как обычно, занимаясь спортивной ходьбой, обнаружил закрытые калитки через клуб. Сторож сказал, что это распоряжение начальства, так как сезон закончился. Как-то странно, я ничего не слышал, чтобы свобода передвижения, гарантированная законами РК, подчинялась каким-то сезонам. Лично я считаю, что это неправильно. Люди должны иметь возможность свободно перемещаться по побережью, тем более, что прибрежная зона - это муниципальная или общественная собственность, насколько мне известно, и никто не вправе устанавливать там свои местечковые правила. Думаю, меня поддержат многие жители нашего города, - пожаловался житель города.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- Проход во двор клуба «Бриз» до этого времени всегда был открытым. Однако, на прошлой неделе неизвестные лица украли лестницу со двора, также проходящие через двор люди не прислушиваются к замечаниям сторожа. По словам владельцев яхт, жители Актау залезают на пришвартованные лодки, фотографируются и причиняют вред чужому имуществу. С сегодняшнего дня проход будет открыт, однако просим горожан соблюдать порядок, - прокомментировали в акимате города.