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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 700

Акимат Актау: Проход к морю через яхт-клуб «Бриз» открыт

В городской администрации прокомментировали жалобу жителей Актау на закрытый яхт-клубом «Бриз» проход к морю.

Кадр видео
Пользователь Сети в рубрике «Народные новости» пожаловался на то, что яхт-клуб «Бриз» перекрыл свободный доступ морю.

- Некоторое время назад уже поднимался в прессе вопрос о неправомерности перекрытия прохода по морю яхт-клубом «Бриз». И до сегодняшнего дня проход не перекрывали. Но сегодня я, как обычно, занимаясь спортивной ходьбой, обнаружил закрытые калитки через клуб. Сторож сказал, что это распоряжение начальства, так как сезон закончился. Как-то странно, я ничего не слышал, чтобы свобода передвижения, гарантированная законами РК, подчинялась каким-то сезонам. Лично я считаю, что это неправильно. Люди должны иметь возможность свободно перемещаться по побережью, тем более, что прибрежная зона - это муниципальная или общественная собственность, насколько мне известно, и никто не вправе устанавливать там свои местечковые правила. Думаю, меня поддержат многие жители нашего города, - пожаловался житель города.

В акимате прокомментировали данную ситуацию.

- Проход во двор клуба «Бриз» до этого времени всегда был открытым. Однако, на прошлой неделе неизвестные лица украли лестницу со двора, также проходящие через двор люди не прислушиваются к замечаниям сторожа. По словам владельцев яхт, жители Актау залезают на пришвартованные лодки, фотографируются и причиняют вред чужому имуществу. С сегодняшнего дня проход будет открыт, однако просим горожан соблюдать порядок, - прокомментировали в акимате города.



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Комментарии ( 4 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 sakura.68 (Посетители) Сегодня, 16:50
Проход (если он не задний), должен быть всегда открыт. Особенно к морю...

Engineer
 
-1
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 16:50
Что пристали к этому яхт-клубу,там реально у людей материальные ценности.В городе скоро проити негде будет.Огорожены школы,садики,стоянки.жилые дома и т.д
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Василий Кравчук
  • Альфарий
  • sakura.68
  • Галина63
 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:43
докатились.
проход к морю через акимат решаем stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Космос
  • Василий Кравчук
  • Ну Ну
  • sakura.68
  • Галина63
 diger (Посетители) Сегодня, 15:43
Ставьте охрану, крадут, значит позволяете,но проход должен быть открыт.
 
 

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