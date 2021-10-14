Аналитики: В Актау зафиксирован тариф ниже среднего на центральное отопление по сравнению с другими регионами

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Тарифы на центральное отопление в Казахстане по итогам января-сентября текущего года, как сообщает портал, уменьшились по сравнению с аналогичными тремя кварталами 2020 года на 1,2%. В этом периоде цены за тепло сокращаются третий год подряд.
В региональном разрезе ситуация несколько иная: в 13 из 17 регионов РК тарифы на центральное отопление выросли. Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской области - на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области - на 5,9%.
В трёх регионах тарифы уменьшились, больше всего в Туркестанской области: сразу на 40,5 %. Также сокращение наблюдалось в Костанайской области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%). В Шымкенте цены в секторе не изменились.
Средний тариф на центральное отопление по РК в сентябре составил 3522 тенге за 1 Гкал.
В Мангистауской области тариф составляет 2578 тенге за 1 Гкал.
Среди крупных городов и мегаполисов РК тариф варьируется от 1805 тенге за 1 Гкал в Кокшетау до 5383 тенге за 1 Гкал в Атырау. В тройке самых «дорогих» по отоплению больших городов к Атырау присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тенге и 4831 тенге за 1 Гкал соответственно.
Тем временем, самые низкие тарифы наблюдаются в северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых «дешёвых» в секторе Павлодар и Нур-Султан - 2392 тенге и 2454 тенге за 1 Гкал соответственно.
Объём выработки теплоэнергии за январь-август текущего года составил 55,8 миллионов Гкал, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в соответствующем периоде показатель демонстрировал сокращение на 3,8% за год.
Среди регионов РК самые большие объёмы выработки теплоэнергии приходятся на Павлодарскую (8,5 миллионов Гкал) и Карагандинскую (восемь миллионов Гкал) области. Также значительные объёмы зафиксированы в крупнейших мегаполисах РК: Алматы (5,3 миллионов Гкал) и Нур-Султане (5,2 миллионов Гкал).
Наименьшие объёмы выработки ожидаемо отмечены в южных регионах: Туркестанской (0,3 миллиона Гкал) и Кызылординской (0,4 миллиона Гкал) областях, а также в городе Шымкент (1,1 миллион Гкал).
В региональном разрезе ситуация несколько иная: в 13 из 17 регионов РК тарифы на центральное отопление выросли. Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской области - на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области - на 5,9%.
В трёх регионах тарифы уменьшились, больше всего в Туркестанской области: сразу на 40,5 %. Также сокращение наблюдалось в Костанайской области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%). В Шымкенте цены в секторе не изменились.
Средний тариф на центральное отопление по РК в сентябре составил 3522 тенге за 1 Гкал.
В Мангистауской области тариф составляет 2578 тенге за 1 Гкал.
Среди крупных городов и мегаполисов РК тариф варьируется от 1805 тенге за 1 Гкал в Кокшетау до 5383 тенге за 1 Гкал в Атырау. В тройке самых «дорогих» по отоплению больших городов к Атырау присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тенге и 4831 тенге за 1 Гкал соответственно.
Тем временем, самые низкие тарифы наблюдаются в северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых «дешёвых» в секторе Павлодар и Нур-Султан - 2392 тенге и 2454 тенге за 1 Гкал соответственно.
Объём выработки теплоэнергии за январь-август текущего года составил 55,8 миллионов Гкал, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в соответствующем периоде показатель демонстрировал сокращение на 3,8% за год.
Среди регионов РК самые большие объёмы выработки теплоэнергии приходятся на Павлодарскую (8,5 миллионов Гкал) и Карагандинскую (восемь миллионов Гкал) области. Также значительные объёмы зафиксированы в крупнейших мегаполисах РК: Алматы (5,3 миллионов Гкал) и Нур-Султане (5,2 миллионов Гкал).
Наименьшие объёмы выработки ожидаемо отмечены в южных регионах: Туркестанской (0,3 миллиона Гкал) и Кызылординской (0,4 миллиона Гкал) областях, а также в городе Шымкент (1,1 миллион Гкал).