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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:28

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Аналитики: В Актау зафиксирован тариф ниже среднего на центральное отопление по сравнению с другими регионами

Данные об изменении тарифа на тепло опубликовал портал Energyprom.kz.

Иллюстрация к материалу
Тарифы на центральное отопление в Казахстане по итогам января-сентября текущего года, как сообщает портал, уменьшились по сравнению с аналогичными тремя кварталами 2020 года на 1,2%. В этом периоде цены за тепло сокращаются третий год подряд.

В региональном разрезе ситуация несколько иная: в 13 из 17 регионов РК тарифы на центральное отопление выросли. Самое заметное удорожание наблюдалось в Актюбинской области - на 15,2% за год, следом идут Акмолинская и Карагандинская области - на 5,9%.

В трёх регионах тарифы уменьшились, больше всего в Туркестанской области: сразу на 40,5 %. Также сокращение наблюдалось в Костанайской области (на 6,7%) и Алматы (на 3,2%). В Шымкенте цены в секторе не изменились.

Средний тариф на центральное отопление по РК в сентябре составил 3522 тенге за 1 Гкал.

Аналитики: В Актау зафиксирован тариф ниже среднего на центральное отопление по сравнению с другими регионами


В Мангистауской области тариф составляет 2578 тенге за 1 Гкал.

Среди крупных городов и мегаполисов РК тариф варьируется от 1805 тенге за 1 Гкал в Кокшетау до 5383 тенге за 1 Гкал в Атырау. В тройке самых «дорогих» по отоплению больших городов к Атырау присоединяются южные Шымкент и Алматы: 5104 тенге и 4831 тенге за 1 Гкал соответственно.

Тем временем, самые низкие тарифы наблюдаются в северных регионах: помимо Кокшетау также среди самых «дешёвых» в секторе Павлодар и Нур-Султан - 2392 тенге и 2454 тенге за 1 Гкал соответственно.

Объём выработки теплоэнергии за январь-август текущего года составил 55,8 миллионов Гкал, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее в соответствующем периоде показатель демонстрировал сокращение на 3,8% за год.

Аналитики: В Актау зафиксирован тариф ниже среднего на центральное отопление по сравнению с другими регионами


Среди регионов РК самые большие объёмы выработки теплоэнергии приходятся на Павлодарскую (8,5 миллионов Гкал) и Карагандинскую (восемь миллионов Гкал) области. Также значительные объёмы зафиксированы в крупнейших мегаполисах РК: Алматы (5,3 миллионов Гкал) и Нур-Султане (5,2 миллионов Гкал).

Наименьшие объёмы выработки ожидаемо отмечены в южных регионах: Туркестанской (0,3 миллиона Гкал) и Кызылординской (0,4 миллиона Гкал) областях, а также в городе Шымкент (1,1 миллион Гкал).



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Комментарии ( 4 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:58
Актау зафиксирован тариф ниже среднего на центральное отопление

Мы жители города сам факт отопления и горячей воды не можем зафиксировать...!!!
Чинуши ,чтоб вам пусто было !
Где горячая вода???

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Wins (Посетители) Сегодня, 16:52
Так отопления то нет - вот и тариф средний lol
 
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Андpей (Посетители) Сегодня, 16:08
Ожидаем поднятия тарифов. Сейчас низкие тарифы. Потом напишут что держали тарифи низкими, но работали в убыток и так больше не могут и нужно поднять тарифы.)
 
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Pluto (Посетители) Сегодня, 16:01
Где засада в анализе аналитиков?
 
 

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