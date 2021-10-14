В Мангистау наблюдается рост коронавирусной инфекции

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На этой неделе, по словам Гульнар Коркинбаевой, наблюдается рост заболеваемости в регионе.



- Так, на прошлой неделе в регионе зафиксирован 61 случай коронавируса, на этой неделе выявлено 76 случаев. На уровне городов и районов за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на шесть случаев в Актау, на девять - в Каракиянском районе и на четыре - в Тупкараганском районе, - сказала Гульнар Коркинбаева.



В пресс-конференции принял участие руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумыров. По его словам, уровень вакцинации в регионе находится на последнем месте по стране.



- Активно проводится информационно-разъяснительная работа. Тем не менее, вакцинация в регионе все еще низкая. Сейчас 54 передвижные бригады проводят вакцинацию в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых точках и на рынках. Медицинские организации полностью обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, - сказал Аманбек Жумыров.