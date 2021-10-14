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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 958

В Мангистау наблюдается рост коронавирусной инфекции

Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила Гульнар Коркинбаева, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

Фото Риа Новости
На этой неделе, по словам Гульнар Коркинбаевой, наблюдается рост заболеваемости в регионе.

- Так, на прошлой неделе в регионе зафиксирован 61 случай коронавируса, на этой неделе выявлено 76 случаев. На уровне городов и районов за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на шесть случаев в Актау, на девять - в Каракиянском районе и на четыре - в Тупкараганском районе, - сказала Гульнар Коркинбаева.

В пресс-конференции принял участие руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумыров. По его словам, уровень вакцинации в регионе находится на последнем месте по стране.

- Активно проводится информационно-разъяснительная работа. Тем не менее, вакцинация в регионе все еще низкая. Сейчас 54 передвижные бригады проводят вакцинацию в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых точках и на рынках. Медицинские организации полностью обеспечены лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, - сказал Аманбек Жумыров.



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • diger
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Wins (Посетители) Сегодня, 16:51
Цитата: serg3132
Сейчас 54 передвижные бригады проводят вакцинацию в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых точках и на рынках.При какой температуре должна храниться вакцина.И как передвижные бригады ее обеспечивают?


Она хранится в специальных контейнерах, всё достаточно контролируется - видел сам.

Снимать карантинные меры стоило не раньше весны следующего года, при условии снижения заболеваемости. Но сняли сейчас. Посмотрим.
 
-2
  • chrome
  • Wins
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  • alesha
  • Банкир
 diger (Посетители) Сегодня, 16:14
serg3132,Цель иная, вколоть, отметить, получить нештяки за проделанную работу, это не про здоровье...
 
-1
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • alesha
 diger (Посетители) Сегодня, 15:58
Лично моё мнение, такие новости влияют на психологическое состояние населения, и желательно их вообще не распространять. Каждый день люди, должны выполнять свои обязанности, и не нагнетать страхи, от них на прямую страдает иммунитет человека. Много других болезней, страшнее и многочисленные, по смертности, но никто их не называет каждый день.
 
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  • diger
  • chrome
  • Ну Ну
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 15:47
Сейчас 54 передвижные бригады проводят вакцинацию в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в торговых точках и на рынках.При какой температуре должна храниться вакцина.И как передвижные бригады ее обеспечивают?
 
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chrome (Посетители) Сегодня, 15:45
Опасный вирус ходит omg !
Берегите себя!
 
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  • 618965450
 Nezhniy (Посетители) Сегодня, 15:42
61 случай коронавируса, на этой неделе выявлено 76 случаев. На уровне городов и районов за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости на шесть случаев в Актау, на девять - в Каракиянском районе и на четыре - в Тупкараганском районе, - сказала Гульнар Коркинбаева.

76-61=15
6+9+4=19
у меня у одного была в школе другая математика?
 
 

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