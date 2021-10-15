Работники компании «Buzachi Operating Ltd» требуют повышения заработной платы в Мангистау

Работники компании «Buzachi Operating Ltd» записали видеообращение с требованием повысить им зарплату.Видео появилось в социальных сетях 14 октября 2021 года.Рабочие заявляют, что недовольны размерами заработной платы в своей компании.- Из-за инфляционных скачков все вокруг стремительно дорожает, наша заработная плата каждый день обесценивается, теряет покупательную способность. Многим из нас на межвахтовом отдыхе приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплачивать кредиты. На сегодняшний день цена на нефть превысила отметку 82 доллара США за баррель. А это значит, что доходы компании, по сравнению с предыдущими годами, значительно увеличились. В связи с этим мы обратились к руководству о пересмотре заработной платы в сторону увеличения и возврате стимулирующих выплат, отмененных еще в 2015 году в связи с падением цены на нефть. Однако все наши предпринятые меры оказались безрезультатными, - жалуются рабочие компании.В профсоюзной организации компании сообщили, что уже не первый год ведут переговоры с работодателем, но результатов добиться так и не смогли.- В тяжелые времена для компании работники предприятия согласились на оптимизацию заработной платы. Их лишили всех стимулирующих премиальных выплат, сократили заработный фонд. Работники в разгар пандемии трудились и сейчас трудятся добросовестно, с полной отдачей сил и знаний. Сегодня, учитывая стабильную ситуацию в компании, работники требуют увеличить заработную плату, но все переговоры с руководством привели в «тупик», - отметили в профсоюзе организации.