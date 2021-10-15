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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 3055

Работники компании «Buzachi Operating Ltd» требуют повышения заработной платы в Мангистау

Рабочие требуют руководство компании пересмотреть заработную плату. Видеозапись с обращением к главе государства Касым-Жомарту Токаеву появилась в социальных сетях.

Кадр видео
Работники компании «Buzachi Operating Ltd» записали видеообращение с требованием повысить им зарплату.

Видео появилось в социальных сетях 14 октября 2021 года.



Рабочие заявляют, что недовольны размерами заработной платы в своей компании.

- Из-за инфляционных скачков все вокруг стремительно дорожает, наша заработная плата каждый день обесценивается, теряет покупательную способность. Многим из нас на межвахтовом отдыхе приходится подрабатывать, чтобы прокормить семью и оплачивать кредиты. На сегодняшний день цена на нефть превысила отметку 82 доллара США за баррель. А это значит, что доходы компании, по сравнению с предыдущими годами, значительно увеличились. В связи с этим мы обратились к руководству о пересмотре заработной платы в сторону увеличения и возврате стимулирующих выплат, отмененных еще в 2015 году в связи с падением цены на нефть. Однако все наши предпринятые меры оказались безрезультатными, - жалуются рабочие компании.

В профсоюзной организации компании сообщили, что уже не первый год ведут переговоры с работодателем, но результатов добиться так и не смогли.

- В тяжелые времена для компании работники предприятия согласились на оптимизацию заработной платы. Их лишили всех стимулирующих премиальных выплат, сократили заработный фонд. Работники в разгар пандемии трудились и сейчас трудятся добросовестно, с полной отдачей сил и знаний. Сегодня, учитывая стабильную ситуацию в компании, работники требуют увеличить заработную плату, но все переговоры с руководством привели в «тупик», - отметили в профсоюзе организации.



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Комментарии ( 4 )

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User_90 (Посетители) Сегодня, 12:51
Вечно у них не хватает
 
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:32
Почему президент должен решать отношения между работником и работодателем? Или вы думаете, что господин президент будет из бюджета вам доплачивать?
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:08
и оплачивать кредиты.

Смешно читать про кредиты...А кто вас туда загнал? Руководство компании? Привыкли жить на широкую ногу...Хапают в Сулпаках телевизоры за миллионы и айфоны по пол миллиона, ходят понтуются друг перед другом месяц,а потом после СМСа с банка ноют,что их кредит душит
Минусуйте на здоровье draznilka
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:29
Капитализм однако.
Задачи капиталистов и тех, кто на них работает не совпадают, они антагонистичны.
За что боролись на то и напоролись.
 
 

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