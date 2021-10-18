Свыше 3000 жителей Мангистау воспользовались возможностью свободного прикрепления к поликлиникам

_фото из архива Lada.kz

Прикрепившись к организации ПМСП в период кампании, граждане начнут получать медицинскую помощь в ней с 1 января 2022 года. До 31 декабря этого года граждане продолжат обслуживаться в поликлинике, к которой прикреплялись ранее.



- При этом поликлиника должна будет заключить договор с Фондом на оказание услуг первичной медико-социальной помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС на предстоящий год. По итогам кампании прикрепления будет планироваться финансирование на 2022 год, учитывая распределение населения в разрезе медицинских организаций. Фонд заинтересован в абсолютной достоверности баз данных, ведь за каждого прикрепленного жителя ежемесячно медорганизациям оплачивается подушевое финансирование, - прокомментировали в филиале.



Кампания по прикреплению, как отметили эксперты филиала, проводится только среди медицинских организаций, зарегистрированных в базе данных субъектов здравоохранения и претендующих на оказание медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС. Ознакомиться со списком доступных для прикрепления поликлиник можно на сайте Фонда www.fms.kzв разделе «Выбрать поликлинику». Всего в 2021 году филиалом Фонда заключены договоры с 27 поставщиками ПМСП Мангистауской области: 12 государственных организаций и 15 частных. Все они зарегистрированы в базе данных субъектов здравоохранения.



- Есть и такая категория граждан, которые до сих пор остаются неприкрепленными ни к одной из организаций ПМСП. Чтобы не остаться без доступа к медицинской помощи, им рекомендуется проверить статус прикрепления непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП, - отметили в филале.



Прикрепиться к организациям ПМСП можно в течение двух месяцев – с 15 сентября по 15 ноября.