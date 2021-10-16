«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 16 Октября
+17...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.78 KZT
  • €1 = 494.08 KZT
  • 1 RUB = 5.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:48

Просмотров: 580

Полиция борется с нелегалами в Мангистау

На текущей неделе стражи порядка участвуют в республиканском оперативно-профилактическом мероприятии «Нелегал-Кордон», сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Фото предоставили в полиции
За четыре дня сотрудники миграционной службы Мангистауской области выявили ряд административных правонарушений.

За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения к ответственности по статье 517 КоАП РК привлечены 514 иностранцев.

Полиция борется с нелегалами в Мангистау


На 135 граждан составлен протокол в соответствии со статьей 518 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства).

Выявлено 28 лиц, привлёкших иностранную рабочую силу и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства страны.

Полиция борется с нелегалами в Мангистау


В соответствии с решением судебных органов за пределы страны выдворен 61 иностранец.

Мероприятие продлится до 18 октября.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика