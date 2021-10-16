Полиция борется с нелегалами в Мангистау

За четыре дня сотрудники миграционной службы Мангистауской области выявили ряд административных правонарушений.За нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения к ответственности по статье 517 КоАП РК привлечены 514 иностранцев.На 135 граждан составлен протокол в соответствии со статьей 518 КоАП РК (Нарушение законодательства РК в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства).Выявлено 28 лиц, привлёкших иностранную рабочую силу и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства страны.В соответствии с решением судебных органов за пределы страны выдворен 61 иностранец.Мероприятие продлится до 18 октября.