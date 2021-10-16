«Бонни и Клайд» обручились в СИЗО Актау

- Поскольку родственники с ними не общаются, мы помогли им со всеми формальностями. Коллективом собрали на государственную пошлину, подключили нашего юриста, пригласили к нам сотрудника ЗАГСа. Кроме этого, купили невесте букет цветов, накрыли чайный стол. Постарались, чтобы эта церемония оставила самые положительные воспоминания у жениха и невесты. Кажется, нам это удалось, - рассказал заместитель начальника по воспитательной работе учреждения ГМ 172/10 Актау Есбулат Аглепесулы.

- Примерно два раза в год заключённые и их половинки решают пожениться. Правда, кто-то из них чаще всего находится на воле. Особенность случая Дамира и Мадины в том, что они оба в СИЗО. Такой брак у нас в последний раз был зарегистрирован пять лет назад, - дополнил Есбулат Аглепесулы.

Осуждённые Дамир и Мадина вместе уже более 10 лет. Больше года назад их посадили в СИЗО по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Между собой сотрудники учреждения называют их «Бонни и Клайд».Будучи ещё на воле они хотели узаконить свои отношения, но не получилось. То, что сейчас они находятся под стражей, ничего не меняет. Бракосочетание для них - это осознанный шаг.Дело в настоящее время находится в суде. Окончательного приговора пока нет. Обоим грозит от семи до 15 лет тюрьмы, но это молодую пару не останавливает. Они решили, что будут любить и ждать друг друга, несмотря ни на что.Администрация СИЗО пошла им навстречу и помогла стать законными супругами.Дамир и Мадина являются первой парой, которая в этом году официально оформили свои отношения в СИЗО.По словам Есбулата Аглепесулы, брак в неволе не такое уж необычное явление.