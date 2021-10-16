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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 17:41

Просмотров: 3034

«Бонни и Клайд» обручились в СИЗО Актау

Молодую пару обвиняют в хранении и распространении наркотиков, и им светит тюремный срок. В стенах СИЗО они решили узаконить свои отношения и ждать друг друга, несмотря ни на что. Историю любви рассказали в пресс-службе учреждения ГМ 172/10 Актау.

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10 Актау
Осуждённые Дамир и Мадина вместе уже более 10 лет. Больше года назад их посадили в СИЗО по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Между собой сотрудники учреждения называют их «Бонни и Клайд».

Будучи ещё на воле они хотели узаконить свои отношения, но не получилось. То, что сейчас они находятся под стражей, ничего не меняет. Бракосочетание для них - это осознанный шаг.

Дело в настоящее время находится в суде. Окончательного приговора пока нет. Обоим грозит от семи до 15 лет тюрьмы, но это молодую пару не останавливает. Они решили, что будут любить и ждать друг друга, несмотря ни на что.

«Бонни и Клайд» обручились в СИЗО Актау


Администрация СИЗО пошла им навстречу и помогла стать законными супругами.

- Поскольку родственники с ними не общаются, мы помогли им со всеми формальностями. Коллективом собрали на государственную пошлину, подключили нашего юриста, пригласили к нам сотрудника ЗАГСа. Кроме этого, купили невесте букет цветов, накрыли чайный стол. Постарались, чтобы эта церемония оставила самые положительные воспоминания у жениха и невесты. Кажется, нам это удалось, - рассказал заместитель начальника по воспитательной работе учреждения ГМ 172/10 Актау Есбулат Аглепесулы.


Дамир и Мадина являются первой парой, которая в этом году официально оформили свои отношения в СИЗО.

По словам Есбулата Аглепесулы, брак в неволе не такое уж необычное явление.

- Примерно два раза в год заключённые и их половинки решают пожениться. Правда, кто-то из них чаще всего находится на воле. Особенность случая Дамира и Мадины в том, что они оба в СИЗО. Такой брак у нас в последний раз был зарегистрирован пять лет назад, - дополнил Есбулат Аглепесулы.



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