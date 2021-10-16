«Бонни и Клайд» обручились в СИЗО Актау

Фото предоставили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10 Актау
Осуждённые Дамир и Мадина вместе уже более 10 лет. Больше года назад их посадили в СИЗО по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Между собой сотрудники учреждения называют их «Бонни и Клайд».
Будучи ещё на воле они хотели узаконить свои отношения, но не получилось. То, что сейчас они находятся под стражей, ничего не меняет. Бракосочетание для них - это осознанный шаг.
Дело в настоящее время находится в суде. Окончательного приговора пока нет. Обоим грозит от семи до 15 лет тюрьмы, но это молодую пару не останавливает. Они решили, что будут любить и ждать друг друга, несмотря ни на что.
Администрация СИЗО пошла им навстречу и помогла стать законными супругами.
Дамир и Мадина являются первой парой, которая в этом году официально оформили свои отношения в СИЗО.
По словам Есбулата Аглепесулы, брак в неволе не такое уж необычное явление.
Будучи ещё на воле они хотели узаконить свои отношения, но не получилось. То, что сейчас они находятся под стражей, ничего не меняет. Бракосочетание для них - это осознанный шаг.
Дело в настоящее время находится в суде. Окончательного приговора пока нет. Обоим грозит от семи до 15 лет тюрьмы, но это молодую пару не останавливает. Они решили, что будут любить и ждать друг друга, несмотря ни на что.
Администрация СИЗО пошла им навстречу и помогла стать законными супругами.
- Поскольку родственники с ними не общаются, мы помогли им со всеми формальностями. Коллективом собрали на государственную пошлину, подключили нашего юриста, пригласили к нам сотрудника ЗАГСа. Кроме этого, купили невесте букет цветов, накрыли чайный стол. Постарались, чтобы эта церемония оставила самые положительные воспоминания у жениха и невесты. Кажется, нам это удалось, - рассказал заместитель начальника по воспитательной работе учреждения ГМ 172/10 Актау Есбулат Аглепесулы.
Дамир и Мадина являются первой парой, которая в этом году официально оформили свои отношения в СИЗО.
По словам Есбулата Аглепесулы, брак в неволе не такое уж необычное явление.
- Примерно два раза в год заключённые и их половинки решают пожениться. Правда, кто-то из них чаще всего находится на воле. Особенность случая Дамира и Мадины в том, что они оба в СИЗО. Такой брак у нас в последний раз был зарегистрирован пять лет назад, - дополнил Есбулат Аглепесулы.
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