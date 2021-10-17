На травмоопасном поле в Актау восстановили ограждение

- В настоящее время восстановлена сетка рабицы. Полные работы будут произведены в следующем году в рамках комплексного благоустройства 27 микрорайона согласно графику, - сообщили в акимате.

Как заверили в акимате, спортивная площадка перед домом №57 включена в график следующего года для полного обновления.Напомним, ранее жители 27 микрорайона сообщили , что игровая площадка находится в удручающем состоянии.