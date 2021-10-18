В Актау назначен новый заместитель акима

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Алпысбай Таубаев родился в 1980 году в Мангистауской области. В 2003 году окончил Центрально-Азиатский университет по специальности юрист.



Трудовую деятельность начал в 2000 году временно исполняющим обязанности судебного исполнителя Каракиянского территориального участка департамента юстиции.



В 2009-2017 годы занимал должности заместителя акима села Курык, руководителя государственно-правового подразделения ГУ «Аппарат акима Каракиянского района», первого заместителя председателя Каракиянского районного филиала партии «Нұр Отан», ГУ «Аппарат акима Каракиянского района», исполняющего обязанности руководителя аппарата акима района, исполняющего обязанности советника акима района, руководителя аппарата.



В 2017-2018 годы был руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства», в 2018-2019 годы - руководителем ГУ «Каракиянский районный отдел предпринимательства и промышленности», в 2019 году стал юристом ТОО «S&SService», в 2020-2021 годах исполнял обязанности заместителя руководителя ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства», а затем работал заместителем руководителя ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».



С июля 2021 года по настоящее время работал руководителем государственного учреждения «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства».