Врачи из Президентской больницы проведут бесплатный прием мангистаусцев

Фото из архива Lada.kz

Врачи из больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК будут принимать жителей Мангистауской области 1 и 2 ноября.



В Мангистауской областной многопрофильной больнице приём будут вести: кардиохирург Талгат Жакиев, аритмолог Ринат Камиев, ангиохирург Аблай Сейткалиев.



Пациенту необходимо взять с собой на консультацию:



- удостоверение личности;



- на прием к кардиохирургу - ЭКГ, протокол эхокардиограммы, коронарную ангиография / КТ-диск и доступные выписки, исследования, анализы и т. д.



- на прием к аритмологу - ЭКГ, холтеровскую ЭКГ, протокол ЭхоКГ и доступные выдержки, исследования, анализы и т.д.



- на прием к ангиохирургу - ультразвуковую допплерографию, дисковую ангиографию и компьютерную томографию, доступные выписки, исследования и анализы.



Телефон для предварительной регистрации: 8 777 550 25 26