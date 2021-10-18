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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:28

Просмотров: 5

Врачи из Президентской больницы проведут бесплатный прием мангистаусцев

Медики приедут в регион в рамках двухдневной выездной акции. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной больницы.

Фото из архива Lada.kz
Врачи из больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК будут принимать жителей Мангистауской области 1 и 2 ноября.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице приём будут вести: кардиохирург Талгат Жакиев, аритмолог Ринат Камиев, ангиохирург Аблай Сейткалиев.

Пациенту необходимо взять с собой на консультацию:

- удостоверение личности;

- на прием к кардиохирургу - ЭКГ, протокол эхокардиограммы, коронарную ангиография / КТ-диск и доступные выписки, исследования, анализы и т. д.

- на прием к аритмологу - ЭКГ, холтеровскую ЭКГ, протокол ЭхоКГ и доступные выдержки, исследования, анализы и т.д.

- на прием к ангиохирургу - ультразвуковую допплерографию, дисковую ангиографию и компьютерную томографию, доступные выписки, исследования и анализы.

Телефон для предварительной регистрации: 8 777 550 25 26



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