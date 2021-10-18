В устье реки Урал появились каспийские тюлени

Фото МИА "Казинформ"
Как сообщает МИА «Казинформ», тюлени были замечены корреспондентом и фотографом Карасаем Кунжариковым во время проведения фото- и видеосъёмок мигрирующих птиц на территории природного резервата «Акжайык».
Появились они в Каспийском море в нескольких сотнях метров от устья реки Урал. По словам сотрудников резервата, в последние годы тюлени, число которых сильно сократилось, к побережью подходят редко, предпочитая находиться в районе островов в Северном Каспии.
Появились они в Каспийском море в нескольких сотнях метров от устья реки Урал. По словам сотрудников резервата, в последние годы тюлени, число которых сильно сократилось, к побережью подходят редко, предпочитая находиться в районе островов в Северном Каспии.
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