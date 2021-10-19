Коронавирус выявлен у семерых человек в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 1387 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано семь новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1910 человек, из них 251 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 23 078 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 250 заражений. На втором месте Павлодарская область - 159 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 149 человек.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1910 человек, из них 251 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 23 078 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 250 заражений. На втором месте Павлодарская область - 159 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 149 человек.
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