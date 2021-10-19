Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов

Фото Романа Бугаева
Роман Бугаев отправился на своем личном автомобиле в составе экстрим-экспедиции «Найти упавшую звезду» на поиски места приземления корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту.
В воскресенье, 17 октября, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган. На корабле находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.
По словам Романа Бугаева, принять участие в экспедиции его позвали друзья из Костаная.
Роман преодолел примерно 3500 километров только в одну сторону, до места посадки корабля.
- Я получил яркие и незабываемые впечатления. Мне посчастливилось побывать именно на той посадке космического аппарата, которая попадет в историю, так как в космосе впервые побывали актеры. Для полного удовлетворения осталось побывать только на запуске ракеты с Байконура, - рассказал Роман Бугаев.
Роман Бугаев рассказал, что ему удалось сфотографироваться и пообщаться со звездами российского кинематографа, а также с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на международную космическую станцию (МКС) 5 октября. В течение 12 дней киноэкипаж проводил на МКС съемки художественного фильма «Вызов», который станет первым в истории кино, снятым в космосе.
В фильме Юлия Пересильд сыграет роль врача-кардиохирурга, которой предстоит отправиться в космос – там в условиях невесомости она должна будет спасти космонавта, сделав ему операцию на сердце.
Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, как прошло приземление. Артистка призналась, что испытывала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.
По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». Киноэкипаж вместе с ней, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко приземлился удачно.
- Все было более чем штатно. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что, вроде бы, нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, - рассказала актриса.
В воскресенье, 17 октября, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган. На корабле находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.
По словам Романа Бугаева, принять участие в экспедиции его позвали друзья из Костаная.
Роман преодолел примерно 3500 километров только в одну сторону, до места посадки корабля.
- Я получил яркие и незабываемые впечатления. Мне посчастливилось побывать именно на той посадке космического аппарата, которая попадет в историю, так как в космосе впервые побывали актеры. Для полного удовлетворения осталось побывать только на запуске ракеты с Байконура, - рассказал Роман Бугаев.
Роман Бугаев рассказал, что ему удалось сфотографироваться и пообщаться со звездами российского кинематографа, а также с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.
Космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на международную космическую станцию (МКС) 5 октября. В течение 12 дней киноэкипаж проводил на МКС съемки художественного фильма «Вызов», который станет первым в истории кино, снятым в космосе.
В фильме Юлия Пересильд сыграет роль врача-кардиохирурга, которой предстоит отправиться в космос – там в условиях невесомости она должна будет спасти космонавта, сделав ему операцию на сердце.
Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, как прошло приземление. Артистка призналась, что испытывала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.
По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». Киноэкипаж вместе с ней, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко приземлился удачно.
- Все было более чем штатно. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что, вроде бы, нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, - рассказала актриса.