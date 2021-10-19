«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Октября
+15...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.37 KZT
  • €1 = 492.66 KZT
  • 1 RUB = 5.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 3334

Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов

Роман Бугаев принял участие в экстрим-экспедиции «Найти упавшую звезду», в ходе которой он лично смог наблюдать и участвовать в поисковой операции посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту. Житель Актау рассказал о своих впечатлениях о событии, которое войдет в историю кинематографа.

Фото Романа Бугаева
Роман Бугаев отправился на своем личном автомобиле в составе экстрим-экспедиции «Найти упавшую звезду» на поиски места приземления корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту.

Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


В воскресенье, 17 октября, киноэкипаж на «Союз МС-18» приземлился в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган. На корабле находились актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий.

По словам Романа Бугаева, принять участие в экспедиции его позвали друзья из Костаная.

Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Роман преодолел примерно 3500 километров только в одну сторону, до места посадки корабля.

- Я получил яркие и незабываемые впечатления. Мне посчастливилось побывать именно на той посадке космического аппарата, которая попадет в историю, так как в космосе впервые побывали актеры. Для полного удовлетворения осталось побывать только на запуске ракеты с Байконура, - рассказал Роман Бугаев.

Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Роман Бугаев рассказал, что ему удалось сфотографироваться и пообщаться со звездами российского кинематографа, а также с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов


Житель Актау Роман Бугаев встречал приземлившийся в казахстанской степи киноэкипаж космонавтов





Космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на международную космическую станцию (МКС) 5 октября. В течение 12 дней киноэкипаж проводил на МКС съемки художественного фильма «Вызов», который станет первым в истории кино, снятым в космосе.

В фильме Юлия Пересильд сыграет роль врача-кардиохирурга, которой предстоит отправиться в космос – там в условиях невесомости она должна будет спасти космонавта, сделав ему операцию на сердце.

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о том, как прошло приземление. Артистка призналась, что испытывала грусть, поскольку ей не хотелось расставаться с космосом.

По словам Пересильд, возвращение на Землю прошло «хорошо, прекрасно». Киноэкипаж вместе с ней, космонавтом Олегом Новицким и режиссером Климом Шипенко приземлился удачно.

- Все было более чем штатно. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что, вроде бы, нам казалось, что 12 дней - это много, а уже когда все заканчивалось - не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, - рассказала актриса.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Око (Посетители) Сегодня, 14:50
Здорово!!!! Прям щенячья радость! Роман Бугаев, красавчик! Не упустил такую возможность! Белая зависть. bravo

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Око
  • arelav_74
 indignant (Посетители) Сегодня, 14:32
Когда в бренной жизни человека появляются такие события- даже говорить нечего. Повезло. В твоей жизни это было. Память навсегда. Теплые впечатления. Да, детям надо об этом рассказывать. Поздравляю.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • Око
  • ЁмоЁ
  • arelav_74
 Космос (Посетители) Сегодня, 14:14
Молодец, будет что показать детям и внукам!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика