В Мангистау зарегистрировано девять случаев COVID-19

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Также в регионе зафиксировано 202 факта выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 312 заражений. На втором месте Нур-Султан, где 180 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Павлодарская область. Там коронавирус подтвердился у 164 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 23 087 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 21 086 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 20 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Карагандинская, Кызылординская, Атырауская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области.



В «зелёной» зоне Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.