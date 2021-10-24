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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:53

Просмотров: 913

Разрушенный асфальт восстановят в Актау

После укладки нового асфальта в 6 микрорайоне в начале года коммунальщики разрушили часть покрытия для замены трубопровода. После проведённых работ асфальт так и не был восстановлен. Ситуацию прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото жителей дома №32 в 6 микрорайоне
Работы по восстановлению асфальтового покрытия перед домом №32 в 6 микрорайоне, как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», запланированы на 25 октября.

- В связи с большим объёмом работ, а также с возникшими трудностями при заключении договора на закуп горячего асфальта, битума и песчано-гравийной смеси ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия, согласно внутреннему графику, запланированы на 25 октября. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - объяснили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».


Разрушенный асфальт восстановят в Актау


Напомним, в начале 2021 года жители дома №32 в 6 микрорайоне возмутились действиями чиновников, которые не контролируют данный процесс. В микрорайоне уложили новый асфальт и сразу же принялись его разрушать для замены труб.

Разрушенный асфальт восстановят в Актау


Спустя девять месяцев ситуация не изменилась. Люди вновь обратились в редакцию Lada.kz с жалобой.




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Комментарии ( 3 )

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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:48
Цитата: ЁмоЁ
частенько они отпрыгивают от своих обязанностей...

я бы сказал - постоянно.
По моим наблюдениям, большая часть разбитого асфальта - это результат "ремонтных работ", после которых никто нормально не заделывает ямы.
Перед нашим домом трубы меняли, пешеходную дорожку и пару деревьев уничтожили. Даже в ладу выкладывал. Уже несколько лет прошло, ничего так и не восстановили.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Феникс
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  • синдбад
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:01
ГКП «Каспий жылу, су арнасы» часто не убирает за собой и не приводит места проведения таких работ в порядок. Пример- года 3-4 назад в 8ом микр. меняли канал. трубы колодцы вдоль д.сада до 8ой школы, там была пешеходная дорожка (до их *работ*), провели, как попало закидали потом автомобили накатали *дорогу* там. Благо в этом году в микр. полностью меняют асфальт, восстановили пешеходку к воротам д.садика., так что частенько они отпрыгивают от своих обязанностей... podzatylnik
 
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  • diger
  • Феникс
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 14:27
- В связи с большим объёмом работ, а также с возникшими трудностями...

Ой, да ладно! Нашли форточку! lol Лепёшки тут лепят нам. Вначале может и хотели, даже искали тех, кто положит асфальт, а потом прошло время, никто не ноет, претензий не предъявляет, вот и решили вообще отпрыгнуть... А тут нате вам phone call Тук-тук и Публикация! Так что, будьте добры, восстановите асфальт! Поставьте точку!
 
 

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