Разрушенный асфальт восстановят в Актау

- В связи с большим объёмом работ, а также с возникшими трудностями при заключении договора на закуп горячего асфальта, битума и песчано-гравийной смеси ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия, согласно внутреннему графику, запланированы на 25 октября. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - объяснили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Работы по восстановлению асфальтового покрытия перед домом №32 в 6 микрорайоне, как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», запланированы на 25 октября.Напомним, в начале 2021 года жители дома №32 в 6 микрорайоне возмутились действиями чиновников, которые не контролируют данный процесс. В микрорайоне уложили новый асфальт и сразу же принялись его разрушать для замены труб.Спустя девять месяцев ситуация не изменилась. Люди вновь обратились в редакцию Lada.kz с жалобой.