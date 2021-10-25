На встрече с президентом Туркменистана Касым-Жомарт Токаев предложил создать спецзону в Мангистау

Фото с сайта akorda.kz
По итогам переговоров делегаций Казахстана и Туркменистана, как сообщает Akorda.kz, главы государств Касым-Жомарт Токаев и Гурбангулы Бердымухамедов провели брифинг для представителей средств массовой информации.
Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнёрство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
- Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают Договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также Межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политическое значение, – подчеркнул президент.
На переговорах речь зашла о перспективах торгово-экономического сотрудничества.
– Мы обладаем огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. Серьёзные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на то, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы.
Как сообщил президент, для более эффективной экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций. Большие перспективы, по его словам, открывает взаимовыгодное партнёрство в газовой отрасли. В частности, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.
– Для всесторонней реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. Подобный формат доказал свою эффективность. По результатам этой работы на границе Мангистауской области и Балканского велаята можно было бы создать Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом, – отметил президент.
Участники встречи подробно рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.
– Основной задачей в этом направлении обозначена полноценная загрузка магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран». Была подчёркнута важность оптимизации тарифной политики и улучшения условий транспортировки в наших странах для стимулирования роста объёмов перевозок. Широкие возможности имеются и по линии логистического взаимодействия между каспийскими портами Актау, Курык и Туркменбаши, – полагает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу туркменского лидера о строительстве моста через залив Гарабогаз для запуска новой автодороги в направлении Казахстана и заявил о готовности изучить возможности совместной реализации данного перспективного проекта.
Президент Казахстана в заявлении для прессы отметил, что, несмотря на сложную обстановку в мире, стратегическое партнёрство Казахстана и Туркменистана неизменно развивается в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.
- Сегодня мы приняли целый ряд важных документов, среди которых особое место занимают Договор о делимитации казахско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море, а также Межправительственное соглашение о режиме границы. Таким образом, мы завершаем юридическое оформление сухопутных и морских границ между нашими странами. И это имеет политическое значение, – подчеркнул президент.
На переговорах речь зашла о перспективах торгово-экономического сотрудничества.
– Мы обладаем огромным потенциалом для дальнейшего наращивания товарооборота. Серьёзные резервы имеются в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях. Поэтому мы условились принять пакет мер, направленных на существенное увеличение объемов взаимной торговли. Правительствам поручено задействовать имеющийся экспортный потенциал двух стран для расширения номенклатуры товаров, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства указал на то, что Казахстан готов увеличить поставки продукции металлургической, машиностроительной, нефтехимической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельхозпродукции, прежде всего муки и пшеницы.
Как сообщил президент, для более эффективной экономической кооперации правительствам поручено ускорить подписание Соглашения о поощрении и защите инвестиций. Большие перспективы, по его словам, открывает взаимовыгодное партнёрство в газовой отрасли. В частности, Казахстан готов существенно нарастить импорт туркменского газа.
– Для всесторонней реализации нашего торгово-экономического потенциала Казахстан предложил ежегодно проводить межрегиональные форумы. Подобный формат доказал свою эффективность. По результатам этой работы на границе Мангистауской области и Балканского велаята можно было бы создать Специальную зону приграничной торговли с автомобильным грузовым терминалом, – отметил президент.
Участники встречи подробно рассмотрели перспективы взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.
– Основной задачей в этом направлении обозначена полноценная загрузка магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран». Была подчёркнута важность оптимизации тарифной политики и улучшения условий транспортировки в наших странах для стимулирования роста объёмов перевозок. Широкие возможности имеются и по линии логистического взаимодействия между каспийскими портами Актау, Курык и Туркменбаши, – полагает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал инициативу туркменского лидера о строительстве моста через залив Гарабогаз для запуска новой автодороги в направлении Казахстана и заявил о готовности изучить возможности совместной реализации данного перспективного проекта.