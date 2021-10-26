Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на вырубку живых деревьев

Жителей 20 дома 11 микрорайона возмутило уничтожение деревьев, не являющихся сухостоем.По словам очевидцев, зеленые насаждения срубили вчера днем, пока все были на работе.- Мы сами ухаживали и поливали эти деревья. Все срубленные деревья были зелеными. Кто и зачем их вырубил? Кто дал на это разрешение? В городе и так мало зеленых насаждений, а тут вместо сухостоя уничтожают живые деревья, - жалуются жители 11 микрорайона.Жители Актау просят акима города разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.Lada.kz ожидает ответ от представителей акимата Актау.