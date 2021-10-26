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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 613

Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на вырубку живых деревьев

В редакцию «Лады» обратились жильцы 20 дома 11 микрорайона с жалобой на вырубку деревьев возле их дома. Жители сомневаются в законности уничтожения зеленых насаждений.

Вырубленные деревья
Жителей 20 дома 11 микрорайона возмутило уничтожение деревьев, не являющихся сухостоем.

По словам очевидцев, зеленые насаждения срубили вчера днем, пока все были на работе.



- Мы сами ухаживали и поливали эти деревья. Все срубленные деревья были зелеными. Кто и зачем их вырубил? Кто дал на это разрешение? В городе и так мало зеленых насаждений, а тут вместо сухостоя уничтожают живые деревья, - жалуются жители 11 микрорайона.

Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на вырубку живых деревьев


Жители 11 микрорайона Актау пожаловались на вырубку живых деревьев


Жители Актау просят акима города разобраться с безжалостной вырубкой деревьев.

Lada.kz ожидает ответ от представителей акимата Актау.



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Комментарии ( 3 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 11:55
Несколько лет назад в одном из микрорайонов города перед домом меняли канализационную трубу, которая как раз проложена вдоль дома. Повырубили все 30-40 летние деревья после этого осталась голая земля, зато соседний дом хорошо стало видно.
Ну как то так. У тех кто наверху видимо совсем плохо с серым веществом в мозге.
 
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  • Orion
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 11:30
Надо освоит не освоенные деньги, а также заложить в бюджет на следующий год, для посадки якобы зеленных насаждении, и Вы не удивляйтесь если появятся пластиковые композиции, они пожизненные cvetok
 
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  • Orion
  • Банкир
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 11:22
Зато чистенько! Песочек .
 
 

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