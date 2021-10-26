В Актау устанавливают «лежачие полицейские»

На основании обращений жителей города и в целях обеспечения безопасности граждан по поручению акима области устанавливаются «лежачие полицейские».На сегодняшний день «лежачие полицейские» установлены:- школа №28, 29 микрорайон;- школа №12, 12 микрорайон;- 18 дом в 27 микрорайоне;- школа №17, 13 микрорайон;- 5 микрорайон, центральная дорога за 36 домом;- школа №16, 27 микрорайон;- 33 микрорайон, перед домом № 31;- спортивный комплекс «Мангыстау Арена»;- дом 4 в 27 микрорайоне;- ЖК «Мерет» в 17 микрорайоне.- Данные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, - отметили в городской администрации.