В Актау устанавливают «лежачие полицейские»

Фото пресс-службы ведомства
На основании обращений жителей города и в целях обеспечения безопасности граждан по поручению акима области устанавливаются «лежачие полицейские».
На сегодняшний день «лежачие полицейские» установлены:
- школа №28, 29 микрорайон;
- школа №12, 12 микрорайон;
- 18 дом в 27 микрорайоне;
- школа №17, 13 микрорайон;
- 5 микрорайон, центральная дорога за 36 домом;
- школа №16, 27 микрорайон;
- 33 микрорайон, перед домом № 31;
- спортивный комплекс «Мангыстау Арена»;
- дом 4 в 27 микрорайоне;
- ЖК «Мерет» в 17 микрорайоне.
- Данные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, - отметили в городской администрации.
На сегодняшний день «лежачие полицейские» установлены:
- школа №28, 29 микрорайон;
- школа №12, 12 микрорайон;
- 18 дом в 27 микрорайоне;
- школа №17, 13 микрорайон;
- 5 микрорайон, центральная дорога за 36 домом;
- школа №16, 27 микрорайон;
- 33 микрорайон, перед домом № 31;
- спортивный комплекс «Мангыстау Арена»;
- дом 4 в 27 микрорайоне;
- ЖК «Мерет» в 17 микрорайоне.
- Данные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, - отметили в городской администрации.
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