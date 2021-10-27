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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:48

Просмотров: 3371

Об отключении горячей воды и тепла сообщают жители Актау

В мессенджере WhatsApp горожане рассылают сообщение об отключении горячей воды и тепла в 19-ти микрорайонах Актау.

Фото из доступных источников
В рассылаемом сообщении говорится, что для устранения развивающегося дефекта на участке подающего трубопровода между НПТС и КП-1 с 00:00 до 00:00 27 октября будет остановлена циркуляция сетевой воды в следующих микрорайонах: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, а также три дома в 19 микрорайоне, 12 домов в 26 микрорайоне, 15 домов в 27 микрорайоне и один дом в 28 микрорайоне.

- При этом и подающий, и обратный трубопроводы будут находиться под одинаковым давлением 7-8 атм. Горячий водоразбор прекращаться не будет. Циркуляция будет восстановлена сразу после окончания работ. По другим направлениям режим работы тепловой сети остаётся штатный, - говорится в сообщении.

Источник в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщил вчера, 26 октября, что данное распоряжение является внутренним документом и на потребителях это не скажется.

Но, как выяснилось сегодня, 27 октября, по всем данным адресам отключили и воду и тепло.

Lada.kz ожидает комментарий от ТОО «МАЭК-Казатомпром».



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Комментарии ( 9 )

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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:12
Ага, подающий и обратный трубопровод!
Значит никаких тупиковых! А летом нам чешут что тупиковая схема поэтому горячей воды нет. Заврались господа
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:34
Да всё это конечно ужасно, даже плачевно...а не кто не задавался элементарным вопросом, касательно физических мощностей самого МАЭКа где изношенность оборудование составляет более 80% и никогда ещё нормально не проводился капитальный ремонт??? Так от времени к времени небольшие косметические ремонты ..типа где-то там подлатать.. где-то там залатать, а ведь заложенные мощности самого МАЭКа изначально не предусматривали подачу энерго и теплоносителей на уже более 260.000 населения самого города. По самому проекту мощности потребляемой тепловых сетей были заложены 50 лет назад на населения около 120.000 ...но не как за 200 как сейчас... Это вопиющее нарушения наших местных властей,что за ранее не могли нарастить мощности самого МАЭКа,а ведь прошло уже более 30 лет со дня развала СССР, а наши власти до сих пор пытают и насилуют МАЭК пытаясь с него ещё что-то "выдавить", что-то выжать.... уже давно можно было за эти несчастные 30 лет а ля независимости увеличить мощности самого МАЭКа или снизить нагрузку построив дополнительные ТЭС... Нет нашим вечно "голодным" до денег барыгам-чинушам лучше истратить не по уму на всякого рода не нужные проекты, а разницу положить себе в карманы,а вернее распихать ...вот и пожинаем теперь плоды наших горе-руководителей...с низким EQ.
 
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 motor (Посетители) Сегодня, 11:27
Нет порядка, как был бардак так и осталось.
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 11:17
У нас как всегда, как холода стукнут так тепло отключают, месяц погода тёплая была не могли в это время осмотр провести
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:16
Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела.
Оглянуться не успела - уж зима катит в глаза.
Помните такую басню Крылова?
Похоже?
 
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 Aktobe (Посетители) Сегодня, 10:53
В 28 мкр. нет воды горячей воды с сентября месяца.
Оставлял заявку в КСК "Акку", ответили рассмотрим, не рассмотрели.
Звонил в службу 109, ответили, что какой-то прорыв, ремонт будет выполнен по графику. Спрашиваю когда начало ремонта по графику и его планируемое окончание, не знают. Для чего это тогда служба 109? если не владеют информацией.
Написал обращение в ГУ "Актауский ЖКХ", пришёл ответ, о том, что мне отказано в регистрации обращения, т.к. якобы не соответствует регламенту. Если отдел ЖКХ, не занимается вопросами жилищного и коммунального хозяйства города, а конкретно решением проблемы по отсутствию горячей воды, то чем оно должно заниматься?
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 10:23
вот не пойму, чем все время до этого занимались? нет надо, когда похолодает, обязательно, надо весь город, оставить без тепла, воды, почти замерзать можно сказать, осталось только электричество вырубить и все здравствуй 19 век. Когда в Актау уберут эту тупиковую подачу, сколько можно вот так из года в год проблемы
 
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 JokeR 2014 (Посетители) Сегодня, 10:17
А как МАЭК счета за отопление будет выставлять ??? С 8.10.21 была обещана подача отопления,а по факту-27.10.21 не было и нет !!!!!!! angryГоворю за 12-31.
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 10:09
За базой ОРСА прорыв наверное, сейчас ехал куча техники, и все в пару, явно вода горячая там.
 
 

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