Об отключении горячей воды и тепла сообщают жители Актау

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В рассылаемом сообщении говорится, что для устранения развивающегося дефекта на участке подающего трубопровода между НПТС и КП-1 с 00:00 до 00:00 27 октября будет остановлена циркуляция сетевой воды в следующих микрорайонах: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, а также три дома в 19 микрорайоне, 12 домов в 26 микрорайоне, 15 домов в 27 микрорайоне и один дом в 28 микрорайоне.



- При этом и подающий, и обратный трубопроводы будут находиться под одинаковым давлением 7-8 атм. Горячий водоразбор прекращаться не будет. Циркуляция будет восстановлена сразу после окончания работ. По другим направлениям режим работы тепловой сети остаётся штатный, - говорится в сообщении.



Источник в ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщил вчера, 26 октября, что данное распоряжение является внутренним документом и на потребителях это не скажется.



Но, как выяснилось сегодня, 27 октября, по всем данным адресам отключили и воду и тепло.



Lada.kz ожидает комментарий от ТОО «МАЭК-Казатомпром».