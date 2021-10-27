«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Октября
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.48 KZT
  • €1 = 494.2 KZT
  • 1 RUB = 6.14 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:59

Просмотров: 11

Скотокрадов отправили за решётку в Актау

Преступный квартет совершал кражи в состоянии алкогольного опьянения в Бейнеуском районе, передаёт пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, четверо жителей Бейнеуского района неоднократно совершали кражи домашнего скота у местных жителей. Подозреваемые были задержаны.

Приговором суда первой инстанции двух из них признали виновными по пунктам 1, 2 и 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершённая неоднократно, в крупном размере и с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). Остальным двум выдвинули обвинения по пунктам 1,2 части 3 статьи 188 УК РК.РК (Кража, совершённая неоднократно и в крупном размере).

Приговором суда троим из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, последнему - на пять лет.

Учитывая наличие у подсудимых несовершеннолетних детей и отсутствие требований потерпевших, суд назначил им условное наказание в соответствии со статьей 63 УК РК.

Прокурор Бейнеуского района обратился с апелляционным ходатайством, в котором просил установить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания подсудимым, изменив приговор суда. Он просил учесть, что подсудимые неоднократно совершали преступления группой лиц по предварительному сговору в состоянии алкогольного опьянения.

Судебная коллегия посчитала, что преступные действия осужденных относятся к категории тяжких преступлений. Тем более, зная, что в отношении них зарегистрировано уголовное дело по краже скота, не прекратили свои преступные действия. Так, трём участникам банды назначено шесть лет отбывания наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Они взяты под арест из зала суда.

Последний участник преступного квартета был замечен только в одном из трёх эпизодов преступлений и потерпевший простил его. Ему назначено условное наказание сроком на пять лет.

Приговор по данному делу опубликовала вчера, 26 октября, пресс-служба Мангистауского областного суда.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика