Скотокрадов отправили за решётку в Актау

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По материалам дела, четверо жителей Бейнеуского района неоднократно совершали кражи домашнего скота у местных жителей. Подозреваемые были задержаны.



Приговором суда первой инстанции двух из них признали виновными по пунктам 1, 2 и 3 части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершённая неоднократно, в крупном размере и с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство). Остальным двум выдвинули обвинения по пунктам 1,2 части 3 статьи 188 УК РК.РК (Кража, совершённая неоднократно и в крупном размере).



Приговором суда троим из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, последнему - на пять лет.



Учитывая наличие у подсудимых несовершеннолетних детей и отсутствие требований потерпевших, суд назначил им условное наказание в соответствии со статьей 63 УК РК.



Прокурор Бейнеуского района обратился с апелляционным ходатайством, в котором просил установить учреждение средней безопасности уголовно-исполнительной системы для отбывания наказания подсудимым, изменив приговор суда. Он просил учесть, что подсудимые неоднократно совершали преступления группой лиц по предварительному сговору в состоянии алкогольного опьянения.



Судебная коллегия посчитала, что преступные действия осужденных относятся к категории тяжких преступлений. Тем более, зная, что в отношении них зарегистрировано уголовное дело по краже скота, не прекратили свои преступные действия. Так, трём участникам банды назначено шесть лет отбывания наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Они взяты под арест из зала суда.



Последний участник преступного квартета был замечен только в одном из трёх эпизодов преступлений и потерпевший простил его. Ему назначено условное наказание сроком на пять лет.



Приговор по данному делу опубликовала вчера, 26 октября, пресс-служба Мангистауского областного суда.