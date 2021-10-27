Перепись населения прошли 673 219 человек в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова

На сегодняшний день, 27 октября, в регионе перепись населения прошли 673 219 человек. В онлайн-формате - 245 183 человека, что составляет 33,5%. В офлайн-формате зарегистрировано 428 036 граждан - 58,5%.



Новой системой переписи населения воспользовались 53,8% жителей Мангистауского района. В Тупкараганском районе этот показатель составляет 48%. В тройке лидеров также находится Каракиянский район с результатом 42,7%.



Напоминаем, что перепись населения в офлайн-формате продлится до 30 октября.