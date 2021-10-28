Аэропорт Актау обеспечен авиационным топливом для заправки воздушных судов по договору с авиакомпаниями

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В аэропорту Актау сообщили, что на текущий день у них в наличии на складе достаточное количество авиационного топлива для заправки воздушных судов авиакомпаний, с которыми есть договор на обеспечение авиационным ГСМ.
- Вопрос встаёт по авиакомпаниям, которые арендуют резервуары у аэропорта, так как при планировании объёма реализуемого топлива их мы не брали в учёт, в связи с тем, что эти авиакомпании сами себя обеспечивают топливом. Дефицит топлива на рынке имеется, и проводятся всесторонние встречи для решения проблемы поставки авиатоплива. Надеемся, что авиакомпании продумывают план поставок с учётом остатков топлива, - рассказали представители Международного аэропорта Актау.
Ранее, в авиакомпании SCAT заявили о серьёзной угрозе приостановки рейсов по причине нехватки авиационного топлива. В аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объёмы авиакеросина исчерпаны.
- Вопрос встаёт по авиакомпаниям, которые арендуют резервуары у аэропорта, так как при планировании объёма реализуемого топлива их мы не брали в учёт, в связи с тем, что эти авиакомпании сами себя обеспечивают топливом. Дефицит топлива на рынке имеется, и проводятся всесторонние встречи для решения проблемы поставки авиатоплива. Надеемся, что авиакомпании продумывают план поставок с учётом остатков топлива, - рассказали представители Международного аэропорта Актау.
Ранее, в авиакомпании SCAT заявили о серьёзной угрозе приостановки рейсов по причине нехватки авиационного топлива. В аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объёмы авиакеросина исчерпаны.