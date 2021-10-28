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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:39

Просмотров: 458

Чудеса и только! ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» продолжит обслуживать население Актау и Мунайлинского района

Согласно решению Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, договорные отношения между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и филиалом ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» восстановлены. А это значит, что обслуживанием населения Актау и Мунайлинского района будет вновь заниматься ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау». Об этом сообщила Гульжан Алимбаева, руководитель филиала ТОО «AllianceEnergoSnab» в Актау.

Иллюстративное фото из открытых источников
Гульжан Алимбаева сообщила, что на основании определения Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 22 октября 2021 года принято решение к немедленному исполнению договорных отношений между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и филиалом ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

- На основании данного определения суда, договоры, заключенные с ТОО «МАЭК-Казатомпром», действительны и на сегодняшний день считаются нерасторгнутыми. В связи с чем, просим население производить оплату своевременно филиалу ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», - сказала Гульжан Алимбаева.


Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.



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Комментарии ( 2 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 16:56
Ясно все от такого сладкого корыта хрен отодвинуть этого дармоеда.жадность и алчность не ради людей а набить карман.альянс и ковид 19 с нами навсегда учимся жить с ними.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:49
Ясно все! в этой стране без прокладок ни куда !!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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