Чудеса и только! ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» продолжит обслуживать население Актау и Мунайлинского района

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Гульжан Алимбаева сообщила, что на основании определения Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 22 октября 2021 года принято решение к немедленному исполнению договорных отношений между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и филиалом ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
- На основании данного определения суда, договоры, заключенные с ТОО «МАЭК-Казатомпром», действительны и на сегодняшний день считаются нерасторгнутыми. В связи с чем, просим население производить оплату своевременно филиалу ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», - сказала Гульжан Алимбаева.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.
- На основании данного определения суда, договоры, заключенные с ТОО «МАЭК-Казатомпром», действительны и на сегодняшний день считаются нерасторгнутыми. В связи с чем, просим население производить оплату своевременно филиалу ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау», - сказала Гульжан Алимбаева.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.