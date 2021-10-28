В Актау началось строительство оптово-распределительного центра

Сегодня, 28 октября, в 36 микрорайоне заложен фундамент нового оптово-распределительного центра. Стоимость проекта в 1,5 миллиарда тенге реализуется частными инвесторами. Оптовый центр организует оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов, ресторанов и других субъектов бизнеса. Таким образом, ожидается снижение цен на продовольственные товары за счёт исключения посредника и гарантированного сбыта продукции местных производителей.- Главная цель проекта - недопущение необоснованного роста цен на продукты питания путём повышения конкуренции. Инициатором проекта является местное ТОО «ОРЦ Актау». Площадь торговых и складских помещений будет составлять 20 000 квадратных метров. В сухих холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. В рамках проекта инвестор создаст 200 новых рабочих мест и будет вносить в местный бюджет 50 миллионов тенге в год, - сказал аким города Нурдаулет Килыбай.Оптово-распределительный центр планируется запустить в 2023 году.Напомним, 22 сентября в ходе визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию региона отметил высокий уровень инфляции, что сказывается на быстром росте цен на продовольственные товары.- Почти 80 процентов продуктов питания импортируется. При этом дефицит ёмкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются. Правительством разработана дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, – заявил глава государства.