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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 17:11

Просмотров: 3136

В Актау началось строительство оптово-распределительного центра

Сегодня, 28 октября, по поручению президента в Актау началось строительство оптово-распределительного центра. В центре будут предоставлены торговые места местным сельхозпроизводителям, что, в свою очередь, положительно скажется на стабилизации цен для потребителей путем реализации продукции без посредников, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 28 октября, в 36 микрорайоне заложен фундамент нового оптово-распределительного центра. Стоимость проекта в 1,5 миллиарда тенге реализуется частными инвесторами. Оптовый центр организует оптовую торговлю продовольственными товарами для розничных рынков, магазинов, ресторанов и других субъектов бизнеса. Таким образом, ожидается снижение цен на продовольственные товары за счёт исключения посредника и гарантированного сбыта продукции местных производителей.

В Актау началось строительство оптово-распределительного центра


В Актау началось строительство оптово-распределительного центра


- Главная цель проекта - недопущение необоснованного роста цен на продукты питания путём повышения конкуренции. Инициатором проекта является местное ТОО «ОРЦ Актау». Площадь торговых и складских помещений будет составлять 20 000 квадратных метров. В сухих холодильных и морозильных складах будет храниться 73 тысячи тонн продукции в год. В рамках проекта инвестор создаст 200 новых рабочих мест и будет вносить в местный бюджет 50 миллионов тенге в год, - сказал аким города Нурдаулет Килыбай.

Оптово-распределительный центр планируется запустить в 2023 году.

Напомним, 22 сентября в ходе визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию региона отметил высокий уровень инфляции, что сказывается на быстром росте цен на продовольственные товары.

- Почти 80 процентов продуктов питания импортируется. При этом дефицит ёмкости овощехранилищ достигает 50 тысяч тонн, что является самым высоким значением по стране. Проблему необходимо решать в приоритетном порядке. Соответствующие механизмы для этого имеются. Правительством разработана дорожная карта по строительству овощехранилищ. Для сдерживания роста цен на продукты питания нужно создавать цивилизованные торговые площадки с широким доступом к сельхозпродукции. Поручаю акимату обеспечить строительство коммунального и оптового рынков в Актау, – заявил глава государства.



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Комментарии ( 6 )

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  • alixah
 Космос (Посетители) Вчера, 20:28
Забавно! Прочитав первый абзац узнал как зовут нашего акима, когда прочитал последний абзац, понял, что не могу вспомнить как его зовут...)))))))))))))
Сколько уже было подобных проектов и подобных акимов? С каждым акимом куча новых проектов. И где они? )))
Результат не важен, главное процесс! ;)
 
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  • alixah
 tolk (Посетители) Вчера, 20:06
Пусть строят, к чему негатив? Современных баз у нас нет , а так оптовики будут в одной куче. Главное что бы это ОРЦ не превратился в нашу базу ОРСа.
Насчёт местной продукции ,конечно, непонятно.
С какой помпой обещали завалить всех курятиной,но что то пошло не так. Ну и по всем другим подобным сказкам акимата всё как обычно не так.
 
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JokeR 2014 (Посетители) Вчера, 19:59
Какой на "Спрос,и местная продукция"!!! Ее Априори нет(местной продукции,климат не тот).ОЧЕРЕДНОЙ РАСПИЛЛЛЛЛЛ !!!СМЕШНО ОТ ЭТИХ ЛОЗУНГОВ И СЛЕЗНО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ. foo
 
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  • Сухов.
 Дизель (Посетители) Вчера, 19:49
Цитата: Кинст
Прежде чем строить надо, наверное, анализ рынка провести – будет ли такое количество продукции, а главное, спрос..

Просто очередной сброд базар будет, и типа рабочие места для спекулянтов (предпринимателей)...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
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 дорожник (Посетители) Вчера, 19:12
гарантированного сбыта продукции местных производителей
с этого места подробнее

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Кинст (Посетители) Вчера, 18:16
Как можно обеспечить широкий доступ к тому, чего в Мангистау нет и толком не было? У нас не чернозём, мы даже не живём в таком климате и с такой землёй как в тех же северных регионах Казахстана.... Даже с этой базой и при каком-то участии фермеров в Актау всё равно подавляющее большинство продуктов останется привозным.
Уже организовывались ярмарки (на Ынтымаке). Там всё равно было большинство перекупщиков, да и цены были практически теми же, что на рынках и магазинах...
Прежде чем строить надо, наверное, анализ рынка провести – будет ли такое количество продукции, а главное, спрос...
 
 

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