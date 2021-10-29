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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:19

Просмотров: 172

Актауский городской акимат прокомментировал покупку дронов на 2 миллиона тенге

Летательные беспилотные квадрокоптеры покупают для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото из архива Lada.kz
Стало известно, для чего в Актауском городском акимате объявили тендер на покупку дронов стоимостью более 2 миллионов тенге.

- В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности акиматом города планируется приобрести дроны, которые в дальнейшем будут переданы в пользование управления полиции города. Хотим отметить, что местный исполнительный орган тесно сотрудничает с управлением полиции города в этом направлении, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Актауском городском акимате планируют за счёт бюджета приобрести два летательных беспилотных квадрокоптера. На эти цели представители местной власти планируют потратить 2 142 857 тенге. Соответствующее объявление опубликовано на сайте государственных закупок.



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