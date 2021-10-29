Избавиться от грязной воды: Модернизацию инженерных сетей планируют провести в Актау

Фото из архива Lada.kz
Нурдаулет Килыбай отметил, что сегодня в Актау качество питьевой воды — одна из главных городских проблем. В частности, с началом отопительного сезона каждый год возникает вопрос грязной воды, текущей из кранов жильцов.
- Все мы употребляем эту воду, живём в городе Актау, особенно в этот осенний период у нас течёт чёрная вода. Проблема в том, что ещё с советских времен трубы, которые лежат под землей - металлические, они ржавеют, и после ремонта из кранов течёт вода такого цвета. Поэтому по поручению акима области мы сейчас совместно с министерством индустрии, в частности, комитетом по делам строительства, приступили к модернизации инженерных сетей, - сказал Нурдаулет Килыбай.
На модернизацию, по словам акима города, потребуется немалое количество средств.
- Буквально на следующей неделе к нам приезжает представитель министерства индустрии. Предварительные данные мы уже отправили, но уже здесь будем обсуждать, как будем модернизировать. Здесь нужно не локально участками, а глобально проводить работу. Особенно с 1 по 6 микрорайоны, где ещё с 60-70-х годов практически ремонт не производился. Эта проблема большая. Сейчас весь мир перешёл на пластиковые трубы, более экологически чистые, а мы до сих пор сидим на этих трубах, поэтому эта работа будет производиться, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в ноябре 2013 года в Актау обещали практически во всех микрорайонах провести работы по реконструкции инженерных сетей и водоснабжения.
- Все мы употребляем эту воду, живём в городе Актау, особенно в этот осенний период у нас течёт чёрная вода. Проблема в том, что ещё с советских времен трубы, которые лежат под землей - металлические, они ржавеют, и после ремонта из кранов течёт вода такого цвета. Поэтому по поручению акима области мы сейчас совместно с министерством индустрии, в частности, комитетом по делам строительства, приступили к модернизации инженерных сетей, - сказал Нурдаулет Килыбай.
На модернизацию, по словам акима города, потребуется немалое количество средств.
- Буквально на следующей неделе к нам приезжает представитель министерства индустрии. Предварительные данные мы уже отправили, но уже здесь будем обсуждать, как будем модернизировать. Здесь нужно не локально участками, а глобально проводить работу. Особенно с 1 по 6 микрорайоны, где ещё с 60-70-х годов практически ремонт не производился. Эта проблема большая. Сейчас весь мир перешёл на пластиковые трубы, более экологически чистые, а мы до сих пор сидим на этих трубах, поэтому эта работа будет производиться, - сказал Нурдаулет Килыбай.
Напомним, в ноябре 2013 года в Актау обещали практически во всех микрорайонах провести работы по реконструкции инженерных сетей и водоснабжения.