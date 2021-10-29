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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 21:19

Просмотров: 621

Избавиться от грязной воды: Модернизацию инженерных сетей планируют провести в Актау

В Актау планируется начать большую работу по замене старых труб на новые пластиковые. Модернизация инженерных сетей позволит решить проблему грязной воды в кранах жителей Актау. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал Нурдаулет Килыбай, аким областного центра.

Фото из архива Lada.kz
Нурдаулет Килыбай отметил, что сегодня в Актау качество питьевой воды — одна из главных городских проблем. В частности, с началом отопительного сезона каждый год возникает вопрос грязной воды, текущей из кранов жильцов.

- Все мы употребляем эту воду, живём в городе Актау, особенно в этот осенний период у нас течёт чёрная вода. Проблема в том, что ещё с советских времен трубы, которые лежат под землей - металлические, они ржавеют, и после ремонта из кранов течёт вода такого цвета. Поэтому по поручению акима области мы сейчас совместно с министерством индустрии, в частности, комитетом по делам строительства, приступили к модернизации инженерных сетей, - сказал Нурдаулет Килыбай.

На модернизацию, по словам акима города, потребуется немалое количество средств.

- Буквально на следующей неделе к нам приезжает представитель министерства индустрии. Предварительные данные мы уже отправили, но уже здесь будем обсуждать, как будем модернизировать. Здесь нужно не локально участками, а глобально проводить работу. Особенно с 1 по 6 микрорайоны, где ещё с 60-70-х годов практически ремонт не производился. Эта проблема большая. Сейчас весь мир перешёл на пластиковые трубы, более экологически чистые, а мы до сих пор сидим на этих трубах, поэтому эта работа будет производиться, - сказал Нурдаулет Килыбай.

Напомним, в ноябре 2013 года в Актау обещали практически во всех микрорайонах провести работы по реконструкции инженерных сетей и водоснабжения.



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Комментарии ( 5 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 00:45
Не знаю на счёт 10 лет и т.д. но сколько я здесь живу, всегда периодами была проблема, грязная вода, особенно в 93-95 годах.
 
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  • ЁмоЁ
 chrome (Посетители) Сегодня, 00:24
КресаучеГи, все как положено, сначала клеим обои а потом проводку в стенах меняем! Все по нашему, как Борат завещал )))!
 
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  • chrome
 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 23:16
факт! -если вдруг где то сделали(положили) асфальтовое покрытие жди те вскоре тут будут прокладывать: трубопроводы, канализацию, электрокабели... - народная примета. draznilka
 
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  • chrome
 12-й регион (Посетители) Вчера, 22:12
особенно в этот осенний период у нас течёт чёрная вода.

lol Опуститесь на Землю! И прочитайте комментарии по поводу воды за последние 10 лет...
 
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  • ЁмоЁ
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 Jack (Посетители) Вчера, 21:43
Мда. Асфальт только в этом году сделали в 6 микрорайоне. Привет..
 
 

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