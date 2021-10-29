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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Вчера, 21:58

Просмотров: 332

Инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода ищут чиновники в Актау

Аким Актау высказался о мусорных свалках. Нурдаулет Килыбай отметил, что недавно городские власти вывезли 44 КамАЗа с мусором только в одном микрорайоне, и добавил, что чиновники в поисках инвестора.

Фото из архива Lada.kz
Нурдаулет Килыбай сообщил, что в городе согласно данным со спутниковых съёмок была 31 свалка, 18 из которых чиновники расчистили.

- Остаётся ещё 13 точек. Ну, здесь, сами понимаете, новый микрорайон застроили. Где есть более менее пустое пространство, оно превращается в свалку. Откуда берётся свалка? Акимат города не мусорит там. Получается, сами жители свои отходы от ремонта туда складируют. А нам приходится чистить. В 19 микрорайоне за три дня мы вывезли 44 КамАЗа мусора. И это, наверное, всего 10 процентов от мусорного полигона. Ну, здесь, наверное, нужно как-то населению задуматься, что нельзя так мусорить, - говорит аким Актау.

По его словам, местные власти ведут переговоры с инвестором по поводу строительства мусорного полигона.

- Это финская компания. До этого инвестор приезжал, но он просил землю возле «МАЭКа». Мы ему предлагали дать землю в Баянды, где горами мусор лежит, но он настаивал на той земле, и мы отказались. Финской компании мы предлагаем и землю и говорим, что обеспечим инженерными сетями за счёт бюджета, только пусть построят мусороперерабатывающий завод, потому что, действительно, проблема есть. Мы ждём эту компанию, которая построит такой завод. И мы для них создадим все условия, только бы они начали эту работу. Во всём мире это бизнес, который перерабатывает и деньги зарабатывает, поэтому мы ждём, кода приедут, мы тоже очень хотим этого, - сказал Нурдаулет Килыбай.



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Комментарии ( 1 )

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 alibekm (Посетители) Вчера, 23:26
Возникает такой вопрос: зачем искать инвестора, если есть ТОО "Оператор РОП", который должен быть как раз таковым?
Куда идут миллиарды денег от сбора за утилизацию?
Может, некоторые управления акиматов города и области совместно с маслихатами поставят вопрос выше?
 
 

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