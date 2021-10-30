Проект новых микрорайонов Актау появился в Сети

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По информации акимата, данный проект детальной планировки (ПДП) был разработан в 2017 году. В том же году его утвердили.
Общая площадь, на которой запланировано строительство 17-ти новых микрорайонов, составляет 860 гектаров.
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Общая площадь, на которой запланировано строительство 17-ти новых микрорайонов, составляет 860 гектаров.
Напишите в комментариях ваше мнение о проекте. Также высказаться можно в нашем Instagram (не забудьте подписаться).