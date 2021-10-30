«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 30 Октября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:30

Просмотров: 2334

Проект новых микрорайонов Актау появился в Сети

Проект детальной планировки новых микрорайонов прокомментировали в пресс-службе городского акимата.

Пересылаемое фото проекта
По информации акимата, данный проект детальной планировки (ПДП) был разработан в 2017 году. В том же году его утвердили.

Общая площадь, на которой запланировано строительство 17-ти новых микрорайонов, составляет 860 гектаров.

Проект новых микрорайонов Актау появился в Сети


Напишите в комментариях ваше мнение о проекте. Также высказаться можно в нашем Instagram (не забудьте подписаться).



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 16:35
12-й регион,
Согласен, я до сих пор путаю где 3А и где 3Б
Фактор и Я,
Позвольте не согласиться. Мне думается прежняя система адресов была очень удобна, оригинальна и...не политизированна. А карта с названием улиц Актау есть, но ею никто не пользуется. Помню что между ШУМом и 4 микрорайоном проходит улица Советская

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 16:19
Тааак, стоп. Где микрорайон с моим именем?! Вы что забыли спросить солнцеликового?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 16:11
Знаете тоже самое можно нарисовать и в AutoCAD нету никакой конкретики и давно надо уже отойти от былой и безликой совковой нумерации...а дать новым городским районам нормальные названия и улиц и площадей и проспектов,а то с этими телефонными номерами с названиями микрорайонов уже достали... Проспект Сатпаева или улицы Григоряна, Славского, Курмангазы и микрорайоны Авангард, Орбита,Арай,Арман итгд... больше нужно включать логики и тогда все микрорайоны будут как микрорайоны,а не безликие как сейчас...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sakura.68
  • дорожник
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:44
Напишите в комментариях ваше мнение о проекте.

Уже неоднократно писал. Повторюсь: Зачем при присвоении номеров к микрорайонам прикреплять им ещё литер ("А", "Б", "В")? Неужели цифр мало? Вон их сколько!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • sakura.68
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 15:41
1. Электричество откуда брать будут?
2. Воду питьевую откуда брать будут?
3. Отапливать дома как будут?
4. Работать где будут люди?

А так вопросов нет

Сейчас не хватает Воды, есть дефицит, на подходе будет дефицит электроэнергии
Производство? Или Жана-Узень будем по немногу переселять сюда
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sakura.68 (Посетители) Сегодня, 15:00
Всё хорошо, но где парки, бульвары, скверы?

Engineer
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Космос
  • sakura.68
 chrome (Посетители) Сегодня, 14:21
Чет ни чего не видно,только общие очертания, картинки по четче не нашлось ? Проект как проект burumburum
Что обсуждать то, где люди работать будут, производства какие будут?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика