Коронавирус выявлен у 10 человек в Мангистау

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Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксирован 221 случай коронавируса. На втором месте Павлодарская область, где 217 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Северо-Казахстанская область. Там коронавирус подтвердился у 162 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 23 202 случая заражения COVID-19. Выздоровели 21 757 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 31 октября, в «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.



В «жёлтой» зоне Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.