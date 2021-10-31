Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли

- Для работы в зимний период подготовлены производственные базы, склады для хранения противогололёдных материалов. В Актау, сёлах Шетпе и Бейнеу приведено в готовность 26 единиц специализированной техники для зимнего содержания дорог (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы и погрузчики), - сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Сеть автомобильных дорог республиканского значения области протяжённостью 1013 километров обслуживается мангистауским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол».На случай возникновения чрезвычайных ситуаций зимнего периода заключены договоры о привлечении дополнительной техники сторонних организаций.Для проведения мероприятий по ликвидации гололёда и зимней скользкости заготовлено 300 тонн соли и 2,5 тысячи кубических метров песка.Ранее сообщалось, что проводится капитальный ремонт автодороги Курык-Жетыбай.