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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:33

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Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли

В Мангистауской области ведётся подготовка к зимнему содержанию автомобильных дорог республиканского значения. Об этом сообщают в филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото предоставили в Мангистауском филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Сеть автомобильных дорог республиканского значения области протяжённостью 1013 километров обслуживается мангистауским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли


- Для работы в зимний период подготовлены производственные базы, склады для хранения противогололёдных материалов. В Актау, сёлах Шетпе и Бейнеу приведено в готовность 26 единиц специализированной техники для зимнего содержания дорог (комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы и погрузчики), - сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол».


Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли


На случай возникновения чрезвычайных ситуаций зимнего периода заключены договоры о привлечении дополнительной техники сторонних организаций.

Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли


Для проведения мероприятий по ликвидации гололёда и зимней скользкости заготовлено 300 тонн соли и 2,5 тысячи кубических метров песка.

Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли


Ранее сообщалось, что проводится капитальный ремонт автодороги Курык-Жетыбай.

Для борьбы с гололедом на трассах в Мангистау заготовлено 300 тонн соли



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